Ontdek het belang van digitale wholesale met JOOR

Wholesale is het commerciële kapitaal van snelgroeiende modemerken. Er is veel tijd mee gemoeid om wereldwijde groei te stimuleren d.m.v. wholesale, naast dat er aanzienlijke investeringen en middelen nodig zijn. Digitale wholesale is een doorbraak geweest in het maximaliseren van het gebiedsoverschrijdende wholesalepubliek van merken, terwijl de operationele kosten worden verlaagd en efficiëntere processen worden geleverd.

De voordelen van digitale wholesale worden uiteengezet in het laatste whitepaper van JOOR. Dit nieuwe exclusieve onderzoek van hun internationale merken en inkopers biedt overtuigende, op gegevens gebaseerde inzichten in de besparingen en voordelen van het digitaliseren van uw wholesale kanaal.

Als het gaat om het veroveren van nieuwe markten en het bevorderen van productontdekking, zegt 53% van de merken dat samenwerking met JOOR hun zichtbaarheid bij nieuwe retail-partners heeft vergroot. Ook zegt 61% van de inkopers dat JOOR hun capaciteit om nieuwe merken te ontdekken heeft vergroot. Van doorslaggevend belang is dat de helft van de merken (50%) de totale omvang van hun wholesale heeft zien toenemen sinds zij bij JOOR zijn aangesloten.

Het toonaangevende digitale platform van JOOR stelt zowel merken als retailers in staat om met meer flexibiliteit te winkelen en te verkopen. Merken kunnen hun showroom uitbreiden, terwijl retailers hun bestellingen dichter naar het seizoen toe kunnen plaatsen, wat een efficiënter beheer van wholesale mogelijk maakt.

Naadloze digitale wholesale helpt de bedrijfsefficiëntie te verhogen. Een overtuigende percentage van 71% van de merken op JOOR bevestigde dat digitaal verkopen hun bedrijfsefficiëntie heeft verbeterd, terwijl 76% van de inkopers van de retailers aangaf dat digitaal inkopen hun efficiëntie heeft verbeterd. Om de operationele voordelen van het werken met JOOR te onderstrepen, gaf 40% van de inkopers aan dat de efficiëntie met meer dan 50% was toegenomen.

De belangrijkste voordelen die de merken hebben ondervonden sinds ze gestart zijn met JOOR zijn onder meer gestroomlijnde processen voor orderbeheer, mooiere presentaties van collecties en betere analyses en rapportage. Een gemiddeld merk op JOOR ziet hun efficiëntie met meer dan 25% toenemen.

Het nieuwe rapport onderstreept hoe JOOR's innovatieve pakket van functies voldoet aan de behoeften van modebedrijven in al hun verschillende vormen en maten. Daarnaast laten de resultaten zien hoe het vooruitstrevende pakket hulpmiddelen en diensten van JOOR hun wereldwijde klantenlijst van merken en retailers in staat heeft gesteld om niet alleen hun wholesaleactiviteiten te laten groeien, maar ook om wholesaleprocessen te stroomlijnen, nieuwe contacten met retailers te bevorderen en hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen.

JOOR is 's werelds grootste platform voor wholesalebeheer, met meer dan $1,7 miljard aan wholesaletransacties die elke maand verwerkt worden. Meer dan 13.400 merken en meer dan 390.000 erkende modewinkels in 150 landen maken elke dag contact op het platform.

Klik voor meer informatie en lees het volledige JOOR-rapport.