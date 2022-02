Ontdek het nieuwe ambitieuze Gaastra: “De energie spat er vanaf”

De FW22/23 collectie ligt nu in de showroom

Je hoeft de drempel van de nieuwe Gaastra-showroom in Lijnden maar over te stappen en je merkt het: hier bruist het, hier borrelt het… de energie spat er vanaf. Je vóelt gewoon dat het nieuwe Gaastra-team knalhard heeft gewerkt om Gaastra back on track te krijgen. En met succes.

Het team

In de showroom ontmoeten we een deel van het ambitieuze team dat Gaastra vol passie en enthousiasme weer op koers heeft gezet. Anderhalf jaar geleden begonnen zij samen aan deze uitdagende reis - te midden van de coronacrisis - en kijk eens waar lifestyle brand Gaastra nu alweer staat! Gaastra Sportswear is terug. Als onderdeel van - en dankzij de intensieve samenwerking met - de Unlimited Footwear Group kunnen de groeiambities worden waargemaakt.

Internationaal

“We zitten inderdaad in een enorme positieve flow”, beaamt managing director Rico van Capelle glunderend. “Onze webshop, die pas medio vorig jaar is gelanceerd, draait overuren. En we hebben superveel belangstelling vanuit binnen- en buitenland. Gaastra Sportswear ligt inmiddels in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, de UK, Ierland, de VS en zelfs in Slovenië, Kroatië en Rusland. En er komen alsmaar nieuwe aanvragen binnen, echt fantastisch om mee te maken!”

Juiste vibe

Steeds meer Nederlandse retailers gaan het avontuur met Gaastra aan. “Zij geloven in ons merk, in onze producten én in de manier waarop we werken”, verduidelijkt marketing manager Karel Begemann. “De juiste ondersteuning en campagnes kan op waardering rekenen van de betere retailers. Gaastra 2.0 is een rebelse en eigenwijze lifestyle brand en onze partners hebben precies de juiste vibe voor onze collecties. Het klopt gewoon.”

Lef

Rebels en ambitieus zijn de collecties zeker. Een kijkje in de showroom zegt genoeg: gave kleuren en innovatieve materialen stelen de show. En natuurlijk de verrassende designs - met de karakteristieke nautische twist - die Gaastra Gaastra maken.

“Gaastra staat voor gaan waar je in gelooft”, vertelt Head of Product Alexis Goudeketting. “Voor dingen doen die je gaaf vindt. En ja, daarvoor moet je van de gebaande paden afwijken. En ja, daar heb je lef voor nodig. Nou, dat hebben we. Neem bijvoorbeeld sustainability, dat is voor ons high priority. Dat is altijd al zo geweest. Maar bij ons blijft het niet bij woorden. Alleen het beste is goed genoeg. Tegelijkertijd is onze kleding ook betaalbaar. Dat is soms een strijd, maar daar houden we van. Het trotseren van de ruige elementen, dat ís Gaastra. Het geeft een enorme kick om zo te mogen werken. Dat zie en voel je ook terug in de collectie.”

Beeld: Gaastra

Way of living

Die ‘sustainable way of living’ is ook op andere vlakken in de bedrijfsvoering te herkennen. “We werken met kleinere, compacte collecties en met duidelijke kleurbeelden”, legt commercieel manager Vidar van der Zaag uit. “Verder produceren we op maat en leveren we wanneer er behoefte aan is. We doen niet meer mee aan de ratrace van kortingen en uitverkoop. Op is gewoon op. Winkeliers vinden het superfijn om zo te werken, hebben we gemerkt. We zien ‘onze’ retailers trouwens niet als klant, maar echt als partner. Het is veel leuker om op een teamkompas te varen; samen sta je sterker.”

Flink groeien

Wat kunnen partners van Gaastra verwachten? “We richten ons op langdurige relaties waarbij wederzijds vertrouwen, flexibiliteit en enthousiasme voorop staan. We zijn ambitieus en willen de komende jaren flink groeien. Dat kan alleen met partners die net zo bevlogen zijn als wij.” Interesse om aan boord te stappen? Neem contact op via sales@gaastra.nl of bel ons op 0416-330029.

Over Gaastra

Gaastra is in 1897 opgericht door de jonge Nederlandse zeilmaker Douwe Gaastra uit Sneek. Zijn ambitie was om hoogwaardige zeilen te maken die langer meegingen en sneller zeilden. Zijn liefde voor de zee en passie voor de zeilsport maakten Douwe Gaastra tot een echte vernieuwer.

Gaastra valt onder de Unlimited Footwear Group en is een uniek en authentiek Nederlands lifestylemerk waar de passie voor het pure nautische leven vanaf spat. Als geen ander weet Gaastra functionaliteit en duurzaamheid met fashion en lifestyle te combineren. De avontuurlijke en rebelse eigenschappen van zeilers zijn hierbij dé inspiratiebron: jong, zelfverzekerd en bereid om een statement te maken.