Ontdek het rijke palet van Tessa Koops' wintercollectie

Tessa Koops presenteert haar wintercollectie, een betoverende serie die warmte, comfort en stijl combineert. Centraal in deze collectie staan drie hoofdkleuren: een weelderige chestnut met gouden ondertonen, een diep peacock turquoise en een verleidelijk lipstick rood. Deze kleuren vormen de basis voor de weelderige prints die de diverse kledingstukken sieren.

Het peacock-thema voert ons mee naar een wereld vol etnische inspiratie, prachtig vertaald naar winterse prints. Denk aan Eskimo-invloeden met folkloristiche patronen op comfortabele stoffen met structuur. De basis van dit thema is een combinatie van peacock blauw met roomwit en zwart, aangevuld met een warm okerbruin neigend naar chestnut. Deze kleuren creëren een mix-en-match print paradijs, met items als een roomwit fluffy bodywarmer, ovrsized streepvest, maxidresses en comfortabele broek, blazer en rok.

Credits: Tessa Koops

Bij het volgende thema verkent Tessa rijke paletten die doen denken aan kostbare edelstenen. Smaragd, saffier en amethist komen tot leven, geaccentueerd met patchwork, een zigzag stof met lurex en glitters, en een prachtige groene mesh stof. Dit thema biedt een warm, rijk gevoel met een speelse interactie van gouden accenten, dat je doet wanen in duizend en een nacht.

Een opvallende set in de collectie is het joggingpak van een luxe velours, en heeft daardoor een chique uitstraling, uitgevoerd met een verrassende batik streep. Het is de perfecte mix van comfort en glamour, ideaal voor stijlvol reizen. De kleuren brengen je terug naar de natuur, een prachtig bos in het najaar.

Tot slot onthult de collectie een grafische, bijna psychedelische print die zowel levendig als speels is. De items variëren van broeken en blouses tot gilets en jasjes, allemaal uitgevoerd in een gedurfde maar warme kleurenmix. Deze items zijn heel gemakkelijk te combineren met uni items die nu ook in deze collectie zijn opgenomen. Zowel de viscose satijnen items bestaande uit 3 blouses, 3 maxi dresses en 3 slip dresses als een mooie serie vesten en truien, kunnen perfect gecombineerd worden met alle thema’s waar door er telkens weer een verrassende en unieke combinatie gemaakt kan worden. De breisel collectie is uitgebreid en divers, met aanvullende tinten zoals paars, lipstickrood, peacock en een warme zandkleur.

Tessa Koops' wintercollectie belooft niet alleen comfort en stijl, maar ook een artistieke samensmelting van kleuren, prints en texturen. Het is een uitnodiging om te experimenteren met mode en persoonlijke stijl, waarbij unieke combinaties de boventoon voeren. Met deze collectie nodigt Tessa Koops iedereen uit om de kracht van kleur en de schoonheid van prints te omarmen, waarbij elk stuk een verhaal vertelt en een eigen identiteit heeft.