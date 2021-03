Ontdek Kuyichi’s duurzame CORE denimcollectie

Heb je na lang zoeken eindelijk de perfecte jeans gevonden, is hij het volgende seizoen niet meer verkrijgbaar - het is een veelgehoorde frustratie. Gelukkig kan het ook anders. In de tijdloze CORE COLLECTIE van denimpionier Kuyichi vind je de perfecte lievelingsjeans voor elk lichaamstype en stijl. En het beste nieuws: hij blijft altijd op voorraad.

Een deel van de impact van een kledingstuk wordt in het ontwerpproces bepaald

Sinds 2001 strijdt Kuyichi voor een betere modewereld. Al vanaf het begin werkt het merk zo eerlijk en transparant mogelijk op alle vlakken. Zo werkt Kuyichi altijd met duurzame en gerecyclede materialen en innoveert continu met nog schonere verf- en wasprocessen. Er wordt uitsluitend samengewerkt met eerlijke productiepartners en sinds een paar jaar is de volledige denimcollectie vegan. Maar duurzaamheid gaat over meer dan dat.

Bjorn John Baars, Brand Director bij Kuyichi: “Veel mensen vergeten dat een deel van de impact onze kleding al in de designfase wordt bepaald. In al onze ontwerpen focussen we op een zo lang mogelijke levensduur. We slaan snelle trends bewust over en ontwerpen zo tijdloos mogelijk”. Ook werkt Kuyichi niet met traditionele modeseizoenen en uitverkoop en een nieuw item wordt pas gelanceerd als we het helemaal hebben geperfectioneerd, in zowel pasvorm als kwaliteit. Daar gaat een heel bewust proces aan vooraf. Het merk wil koste wat het kost voorkomen dat een kledingstuk ongedragen achter in de kast belandt. En het fijnste: hierdoor hoeft de collectie niet continu ververst te worden. Je favoriete jeans blijft altijd op voorraad zolang er vraag naar blijft.

De CORE COLLECTIE: voor elk lichaamstype de perfecte fit

Vanuit deze ontwerpgedachte heeft Kuyichi de CORE COLLECTIE ontwikkeld: een compleet tijdloos (Never Out Of Stock) denim-aanbod met voor elk lichaamstype de perfecte fit. Baars: “Het mooie aan deze collectie is dat we door de veelzijdigheid toch altijd subtiel aansluiten op trends. Zo zien we nu dat op de ‘70’s geïnspireerde damesstijlen heel geliefd zijn, zoals onze Amy Bootcut en de Harper Loose Flare. Een andere gewilde klassieker is onze Nora Mom jeans, inmiddels verkrijgbaar in zes wassingen”.

Bij de heren is de Kale Skinny erg populair, geïnspireerd op de rockscene uit de jaren ’90. Voor slim fit liefhebbers is Jamie Slim de ideale everyday jeans. Een andere gewaardeerde klassieker is de comfortabele Scott Regular, die al 15(!) jaar in de collectie zit. En de nieuwste toevoeging aan de collectie is Jim Tapered, met iets meer ruimte op het bovenbeen en een pijp die aan de onderkant iets toe loopt: de ideale fit voor een Hollands figuur.

Met een goede pasvorm als basis geeft Kuyichi z’n fits door de jaren heen soms wel een kleine update. Baars: “Zo maken we de pijp soms een tikkeltje smaller, of we voegen een extra lengtemaat toe. En met name bij dames is de ‘front rise’, de bovenkant, door de jaren heen iets verhoogd. Dat doen we naar aanleiding van veranderende behoeftes en feedback van onze omgeving. We kijken altijd hoe het nog beter kan”.

Een nieuw take-back systeem voor denim recycling

Naast het bouwen aan de CORE COLLECTIE werkt Kuyichi momenteel hard aan het opzetten van een Take Back programma. Mensen kunnen straks hun gedragen jeans terugsturen en Kuyichi zorgt ervoor dat ze worden gerecycled. “Er ligt zoveel potentiële waarde in gedragen kleding. We willen onze verantwoordelijkheid pakken in alle opzichten, dus ook in het verlengen van de levensduur van onze kleding.” Weer een nieuwe mijlpaal voor het merk dat al twintig jaar lang vecht voor een positieve verandering in de modewereld. Op naar de volgende 20!