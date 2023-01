Ontdek the hybride fall/winter '23 collectie van Gaastra

Nu sportswear al een tijd de catwalks domineert, sustainability niet een pre maar een must is, authenticiteit centraal staat en de 00’s een revival maakt, zit Gaastra vanuit de kern op de juiste koers.

Dit is onder ander terug te zien in de internationale showrooms van Gaastra, waar al op volle toeren de fall/winter ’23 collectie verkocht wordt. Dit weekend presenteert het merk deze collectie op de Modefabriek in de RAI in Amsterdam.

Collectie

In de fall/winter ‘23 collectie vaar je met het merk mee door de Arctic. Het gevoel van avontuur, de mysterie van het onbekende en de schoonheid van de arctische oceaan zijn terug te vinden in de collectie. Denk aan bijzondere reflective materialen die het noorderlicht nabootsen en opvallende pop kleuren en artworks die geïnspireerd zijn op de omgeving.

Beeld: Gaastra

Vernieuwing en highlights

Gaastra biedt naast de welbekende rijke fleeces nu ook hybride styles aan voor het ‘inbetween seasons’ moment. Dit zijn styles die uit een combinatie van verschillende kwaliteiten bestaan. Ook de jassen hebben een vernieuwing doorgemaakt: De nylon poplin jassen hebben in deze collectie een crinkle structuur en de puffer jackets zijn naast mono kleuren nu ook met overal prints of in neon reflective materialen te verkrijgen. Bijzondere eyecatchers dus.

Naast de sterke herencollectie is er ook veel aandacht aan de damescollectie besteed. De collectie bevat styles als stoere teddy fleeces, statement jackets, rijke jacquard truien en een vrouwelijke bias cut over the knee skirt. Nieuwe fits en uitgewerkte details zijn door de hele damescollectie terug te vinden.

Het merk heeft door de collectie heen verschillende layering pieces ontworpen, die onder andere bestaan uit pullies, rijke yarn dyed check shirts, flanels en T-shirts met een nautische knipoog.

Vintage capsule

Om de collectie compleet te maken, is er een bonte verzameling van sweats met halfzips, crew necks en hoodies ontwikkeld onder het thema ‘Vintage’. Met rijke artworks en badges refereert het merk naar het fun lifestyle zeilen van vroeger.

Nieuwsgierig en klaar om aan boord te stappen?

Kom langs op de Modefabriek, standnr. A312 op zondag 22 of maandag 23 januari 2023 tussen 10:00 en 18:00 uur of maak een afspraak met Stephan, Commercieel Manager bij Gaastra via +31(0)6 82218833 / [email protected]