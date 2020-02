Ontmoet ons tijdens de European Bridal Week 2020!

European Bridal Week is de internationale bruidsretailers beurs met het allerbeste op het gebied van bruidsontwerp- designs en trends gepresenteerd in een elegante driedaagse fashionshow. Naast de nieuwste bruidskleding, zal de beurs ook gelegenheidskleding van hoge kwaliteit, formele heren- en kinderkleding en accessoires presenteren. European Bridal Week vindt plaats van 4 tot 6 april 2020 in Messe Essen in Duitsland.

Wat te verwachten?

Van 4 tot en met 6 april 2020 verandert de stad Essen in Duitsland in het hart van de bruidsmode industrie.

Zoals elk jaar trapt de European Bridal Week het koopseizoen in midden- en noord Europa af met meer dan 425 collecties van de vooroplopers in de markt en uiteraard ook nieuwkomers welke staan te poppelen om ontdekt te worden. Vooraf aan het succesvolle evenement worden alle aanwezige collecties gedefinieerd, verfijnd en onberispelijk samengesteld. Hierdoor is de line-up hét podium voor het aankomende seizoen in de internationale bruidsmarkt. Een prachtige mix van bedrijven designers, ontwerpen en hoogstaande collecties worden gepresenteerd tijdens de European Bridal Week.

Laat u verrassen, inspireren en beleef het retailers evenement van de bruidsmode. Registreren kan via onze website: https://www.databadge.net/ebw2020/reg/?lan=en Na registratie ontvangt u van ons een e-mail met een scancode welke u dient te scannen bij de ingang.

We nodigen u van harte uit om deel uit te maken van ons evenement zien u graag tegemoet!