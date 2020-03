Ontwerpduo Schepers Bosman start met webwinkel Schepers Bosman Warehouse

Nederlands ontwerpduo Schepers Bosman, Sanne Schepers en Anne Bosman, hebben een online winkel opgezet. Dit deelt Anne Bosman met FashionUnited. De webwinkel heeft de naam Schepers Bosman Warehouse gekregen.

“Naast Dutch Design en Dutch Production, willen we nu inzetten op Dutch Design,” zo laat Bosman schriftelijk weten aan FashionUnited. “Schepers Bosman Warehouse is een nieuwe stap voor ons bedrijf. We willen langzaamaan doorgroeien, zowel nationaal als internationaal.” De producten die op de website te vinden zijn worden in kleine oplage geproduceerd of zelfs alleen op aanvraag gemaakt. Wie toch echt eerst een items wil proberen kan nog steeds bij het duo op bezoek, op afspraak, in de in-house showroom. Items variëren tussen de 149 euro voor een limited edition trui gemaakt in samenwerking met Nederlands duo Hacked by tot jacks voor 974 euro.

Schepers Bosman heeft het komende herfst/winter-seizoen drie winkels in Japan waar het merk verkocht zal gaan worden. Het duo heeft nog geen verkooppunten in Nederland.

Sinds de start van het merk in 2017 produceert Schepers Bosman niet alleen de eigen collecties, maar heeft het ook een in-house mini fabriek genaamd Schepers Bosman Factory. Hier draait het kleinschalige producties voor andere nationale en internationale ontwerpers.

Beeld: website Schepers Bosman