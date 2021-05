Ontwerpduo Schueller de Waal stopt

Nederlands merk Schueller de Waal stopt. De ontwerpers gaan vanaf augustus 2021 ieder hun eigen weg, zo is te lezen in een persbericht. “We hebben besloten Schueller de waal stop te zetten en onze creatieve partnerschap on hold te zetten, om individueel te kunnen focussen op het onderzoeken van ideeën die we hebben voor de toekomst,” aldus Philipp Schueller en Rens de Waal in het bericht.

Schueller en De Waal hebben bijna zeven jaar lang samengewerkt. De ontwerpers schrijven een open, eerlijk en persoonlijk gesprek te hebben gehad waaruit bleek dat de twee andere ideeën hadden over hun professionele toekomst. Een samenwerking in de toekomst sluiten de twee niet uit. “Onze ideeën complementeren elkaar en de combinatie ervan daagt ons uit verder te kijken. Dus wanneer we dat willen of het is nodig voor een project zullen wel elkaar nog steeds opzoeken voor steun.”

Schueller en De Waal uitten hun dank aan al hun klanten, vrienden, de creatieve gemeenschap en de partijen waarmee zij hebben samengewerkt. De zeven jaar dat de twee samen hebben gewerkt stonden bol van idealisme, creatieve explosie en veel hard werk, aldus het duo.

Nederlands merk Schueller de Waal stopt per augustus, ontwerpers zetten samenwerking on hold

Het bericht gaat ook in op de nieuwe stappen voor beide ontwerpers. Zo start Schueller in november 2021 als artist in residence aan de Jan van Eyck Academie. Aan de academie zal Schueller deels weggaan van mode en wil hij ‘fashion biologist’ worden, zo is te lezen in het bericht. “Hij voelt een sterke behoefte om zichzelf in een multidisciplinaire creatieve gemeenschap onder te dompelen om zijn praktijk en beroep te herdefiniëren.” Daarnaast zal Schueller beschikbaar zijn als freelance ontwerper.

De Waal zal daarentegen zich focussen op het proces van kleding maken en de ontwikkeling van ontwerpmethodes die werken met een al bestaand item. “In plaats van ontwerpen vanaf nul, gelooft hij dat het werken met wat we al hebben leidt tot een spannende uitdaging en een opgefriste ontwerpvisie.” De Waal werkt op dit moment aan een project waar hij vintage stukken repareert en opnieuw vormgeeft. De ontwerper heeft het doel om de kleine collectie van unieke stukken te verkopen tegen toegankelijke prijzen aan een regionaal publiek. Hij zal daarnaast beschikbaar zijn als ontwerpconsultant en stylist.