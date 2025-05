Ontwerpen met impact: studenten en BYBORRE bundelen krachten

Hoe leid je studenten op tot ontwerpers die niet alleen creatief zijn, maar ook wendbaar, nieuwsgierig en maatschappelijk bewust? Door ze vanaf dag één in aanraking te brengen met de praktijk. Bij Artemis Academie geloven we dat praktijkervaring onmisbaar is in de ontwikkeling van zowel hard skills als soft skills. En soms komt er zo’n samenwerking voorbij die álles in zich heeft: technologie, duurzaamheid, innovatie én een flinke dosis creativiteit.

Dit jaar kregen onze derdejaars studenten binnen de module Styling & Design de unieke kans om samen te werken met BYBORRE – het textielbedrijf dat internationaal naam maakt met innovatieve ontwerpen, duurzame processen en technologische toepassingen.

Een kijkje in de toekomst van textiel

De aftrap vond plaats op een bijzondere plek: het inspirerende pand van BYBORRE in Amsterdam. Daar kregen studenten een exclusieve rondleiding door de textiel innovatiestudio en maakten zij kennis met het platform BYBORRE platform – een online editor waarmee je zelf textiel kunt samenstellen. Van kleur en textuur tot functionaliteit en dessin: de creatieve vrijheid is enorm.

Tijdens de acht weken die volgden, werkten studenten intensief met deze technologie. Hun opdracht: ontwerp een innovatieve textiele toepassing die de kracht van het materiaal optimaal benut. Geen beperking in product of doelgroep – wel een hoge lat.

Van idee naar impact

Onder begeleiding van vakexpert en docent Saskia Huiting doorliepen studenten de volledige ontwerpcyclus:

Diepgaand onderzoek naar trends, materiaal en technologie

Keuze of ontwikkeling van textiel via het BYBORRE platform

Conceptontwikkeling en prototyping

Onderbouwing van materiaalkeuze en duurzaamheid

Het resultaat? Een breed palet aan ontwerpen: van high-end modeaccessoires tot circulaire interieurtoepassingen. Elk project met een duidelijke focus op innovatie, storytelling en duurzaamheid.

Credits: Artemis

De praktijk als podium

De samenwerking eindigde in een pitchmoment: studenten presenteerden hun ontwerpen aan het team van BYBORRE. Een spannend én waardevol moment, waarbij niet alleen hun creativiteit werd getest, maar ook hun vermogen om professioneel te communiceren, feedback te verwerken en verantwoordelijkheid te nemen.

CEO Mijke van Ballegooijen onderstreept het belang van deze samenwerking: "Ik zie het als een belangrijke rol voor BYBORRE om bij te dragen aan het vergroten van textielkennis binnen ontwerpopleidingen. De invloed van ontwerpbeslissingen op de ecologische footprint is vaak nog onderbelicht. Door tijdig samen te werken, creëren we bewustzijn én inspireren we een nieuwe generatie ontwerpers om verantwoordelijkheid te nemen. Sterker nog: het beïnvloeden van deze generatie is cruciaal om te veranderen hoe textiel wordt ontworpen en toegepast — en om de industrie écht in beweging te krijgen.”

Meer dan een opdracht

Deze design challenge was veel meer dan een module. Het was een leerervaring die studenten uitdaagde om te experimenteren, fouten te maken, kritisch te denken en samen te werken met echte professionals. Want dat is de toekomst van creatief onderwijs: niet alleen denken in eindproducten, maar in impact. Niet alleen leren ontwerpen, maar leren waarom en hoe je iets maakt. Met BYBORRE als pionier en onze studenten als creatieve voorhoede bouwen we samen verder aan een duurzame, innovatieve ontwerpwereld.

Credits: Artemis

Ook samenwerken met Artemis?

Wil je bijdragen aan toekomstig talent én geïnspireerd worden door de frisse blik van een nieuwe generatie ontwerpers? Neem dan contact op met de Artemis Academie. Wij werken graag samen met partners die, net als wij, geloven in de kracht van co-creatie