Ontwerper Ilja Visser maakt comeback met ‘Suits & Softs by Ilja’

Nederlandse ontwerper Ilja Visser maakt een comeback. De ontwerper introduceert haar nieuwe label ‘Suits & Softs by Ilja’, zo vertelt de ontwerper tijdens een telefonisch interview met FashionUnited.

“Het is echt een nieuw hoofdstuk,” zo vertelt Visser. De ontwerper noemt het merk liefkozend ‘Ilja 2.0’ tijdens het gesprek. Visser heeft zo’n twee tot tweeënhalf jaar aan gewerkt aan het nieuwe merk. De ontwerper combineert casual met effortless chic in haar nieuwe collectie. Voor de beelddenkers: een combinatie van pakken, blazers en pantalons met casualwear zoals joggings, hoodies en sweatshirts. De meeste items zijn gemaakt van reststoffen van andere ontwerpers, maar voor bijvoorbeeld drie jurken maakt ze gebruik van couturestoffen. Ook werkt ze in het kader van duurzaamheid uitsluitend op pre-order.

Wie het lookbook bekijkt, komt tot de conclusie dat alle looks erg dynamisch zijn, maar ook erg van nu. Van een geheel geel of lila pak, tot een klassieke pinstripe of ruit. Ook zijn er gehele casual looks te vinden in diverse kleuren, maar de meest interessante looks ontstaan toch wel door items van beide stijlen met elkaar te combineren. Gestyled met een riem en een bucket hat worden de looks afgemaakt.

Pakken en casualwear: Ontwerper Ilja Visser maakt comeback met nieuw merk

‘Suits & Softs by Ilja’ is het antwoord van Visser op het dynamische leven van de moderne vrouw. “De werkende vrouw van nu wil zich niet in een stijf mannelijk pak laten opsluiten, maar zich door zachte materialen laten omarmen,” zo vertelt Visser aan de telefoon. De collectie maakt het mogelijk een corporate look te hebben zonder het vrouwelijke te verliezen, zo licht ze toe. "Juist nu wil ik een collectie lanceren welke dicht bij de vrouw van nu staat. Voor vrouwen die de codes kennen, maar ze toch liever kraken en bovenal in alle comfort en met zelfvertrouwen een leven leiden waarbij ze moeiteloos alle dagelijkse rollen, zowel zakelijk als vrouwelijk combineren," aldus de ontwerper. ‘Suits & Softs by Ilja’ combineert ook de couture en prêt-à-porter kennis die Visser in haar carrière heeft opgedaan. “Ik wil couture naar de straat brengen.” In het kader van deze visie is de collectie dan ook vriendelijk geprijsd met een T-shirt voor 59,99 en een blazer, het duurste item uit de collectie, voor 300 euro. Daarnaast zijn er drie couture jurken opgenomen in de lijn waarbij de prijs op aanvraag is.

De ontwerper vertelt dat een merk opbouwen en in de markt zetten anno 2021 er heel anders aan toe gaat. Ze heeft er voor gekozen het merk volledig direct-to-consumer op te zetten en online op te starten. “We hebben gemerkt dat retail op dit moment niet de strategie is voor ons.” ‘Suits & Softs by Ilja’ wordt dan ook via de website en via social media in de markt gezet. “Met Ilja [het couture label van Visser, red] zette ik kunst neer op de catwalk en nu zet ik kunst neer op social media.” Ze is dan ook van plan samen te gaan werken met influencers maar ook met kunstenaars die het verdienen meer aan het licht te komen.

Op den duur denkt Visser wel dat het een combinatie wordt van fysieke retail met een online aanwezigheid, maar op dit moment wil Visser het verhaal van het merk zelf in handen hebben. De eerste reacties op ‘Suits & Softs by Ilja’ zijn volgens de ontwerper lovend en zorgt voor een hoop merkbare positiviteit. “Je merkt echt dat mensen weer op zoek zijn naar vrolijkheid en iets nieuws.”

‘Suits & Softs by Ilja’ is vanaf dinsdag 26 januari online verkrijgbaar op ilja.nl.

Over Ilja Visser

De Nederlandse Ilja Visser studeerde Fashion Design aan ArtEZ in Arnhem. Ze deed ervaring op bij Donna Karan en Maria Cornejo in New York. Visser lanceerde in 2005 haar couture label ‘Ilja’ en niet veel later volgde haar ready-to-wear lijn ‘Ready to Fish’ in 2007. In 2011 ontving ze de Mode Stipendium Award van het Prins Bernhard Cultuurfonds.