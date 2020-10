Ontwerper Merel van Glabbeek start Re-Shirt

Modeontwerper Merel van Glabbeek is een nieuw initiatief gestart. Van Glabbeek heeft al een duurzaam modemerk, maar introduceert nu Re-Shirt, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Van Glabbeek neemt oude kledingstukken van klanten onder handen en vormt deze om tot een uniek, op maat gemaakt T-shirt. Klanten kunnen kiezen voor twee opties: ‘verras me’ en ‘gepersonaliseerd design’. Deze opties kennen verschillende prijzen. Bij de optie ‘verras me’ stuurt de klant minstens twee items naar de ontwerper en voor 120 euro ontvangt hij of zij binnen twee weken een uniek design-shirt. Een gepersonaliseerd design is mogelijk vanaf 175 euro en vindt er overleg plaats tussen Van Glabbeek en de klant.

Van Glabbeek: “We hebben allemaal wel oude T-shirts of andere kleding waar je geen afscheid van kan nemen. Misschien zit er een klein gaatje in maar vind je de stof zo mooi. Of misschien heeft het wel een emotionele waarde of is er een andere reden waarom je het niet draagt, maar ook niet weg wilt doen. Met RE-SHIRT bied ik een oplossing. Mensen kunnen hun oude kleding inleveren en krijgen er een totaal nieuw kledingstuk voor terug.”