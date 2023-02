Ontwerper van nieuw kindermodemerk Like Charlie: “Het vriendje van Like Flo en Street Called Madison is geboren”

De kindermodemerken Like Flo en Street Called Madison hebben er een vriendje bij. FashionUnited spreekt met de ontwerper van het nieuwe kindermodemerk Like Charlie. Moniek Veldt vertelt over de totstandkoming van het merk, de signatuur en het unique selling point.

Like Charlie is een samensmelting van kindermodemerken Street Called Madison en Like Flo, vertelt Veldt virtueel aan FashionUnited. “Wanneer een modemerk een jongens- en meisjescollectie aanbiedt, staat er vaak een in de schaduw. Meestal is dat de jongenscollectie.” Dat moet anders, vindt de ontwerper. “Grof gezegd, kregen we het niet voor elkaar om de jongenscollectie van beide merken onder de aandacht te brengen, dus moest er een nieuw merk geboren worden dat op eigen benen staat.”

Signatuur

Beeld: Like Charlie

Collectie

Unique Selling Point

Beeld: Like Charlie

Retail

Segment

Beeld: Like Charlie

Toekomst

Like Charlie is ‘het vriendje’ van kindermodemerken Street Called Madison en Like Flo, legt Veldt uit. “Street Called Madison heeft een meisjescollectie met de naam ‘Luna Hill’ en een jongenscollectie die ‘Charlie Ray’ heet. Het verhaal luidt als volgt: Luna Hill en Charlie Ray zijn beste vrienden en kennen elkaar van de ‘Street Called Madison’. Deze stadskinderen ontmoeten een jonger jongetje en worden daar vrienden mee.” Charlie is de jongen die de ontwerper voor ogen heeft: een casual stadsjongen die houdt van mode en graag lagen over elkaar draagt. Like Flo heeft tevens een jongenscollectie die zich richt op jongere kinderen. “De collectie van Like Flo en ‘Charlie Ray’ worden samengebracht en zo wordt Like Charlie geboren”, vertelt Veldt. “Het is een samenwerking tussen de merken. Vandaar de slogan ‘Best friends collab’.”De collectie oogt Amerikaans met een vintage-. “Veel kledingmerken voor jongens gaan de sportieve kant op met hun collecties. Like Charlie blijft aan dekant. Het sportthema komt bij ons terug in prints op de kledingstukken. De prints zijn op de kledingstukken gedrukt met een ‘vintage print techniek’ en dat zorgt voor een vintage.” Daarnaast bevat de collectie bijvoorbeeld varsity jackets en geruite jasjes die de vintage look onderstrepen.“Like Charlie bedient een grote doelgroep. Het kindermodemerk richt zich op jongens tussen de vier en zestien jaar oud die zich stoer willen kleden”, vertelt Veldt. “Het ‘kleine jongetje’ is net zo stoer als de tienerjongen. Men hoeft op een gegeven moment niet over te stappen naar een ander merk, omdat het te kinderachtig wordt. Dat was bij Like Flo wel het geval. Bij Like Charlie kan iedere jongen terecht die er cool uit wil zien.”Het nieuwe kindermodemerk hangt op dit moment in de showroom in Nederland (M-agency) en België (BRNDWORKS) en is vanaf augustus voor het eerst verkrijgbaar in de winkel met een herfst-wintercollectie. Like Charlie trapte zijn eerste inkoopseizoen af met de modebeurzen Modefabriek en Playtime in Parijs. De reacties waren positief, vertelt Veldt. “Het is nieuw, dus mensen zijn er nieuwsgierig naar. Daarnaast weet men de collectie beter te vinden en zorgde de frisse wind voor nieuwe klanten. Vooral Playtime was voor ons een succes. Daar toonde een groot warenhuis veel interesse.” Naast het werven van nieuwe klanten, is Veldt blij om ook haar bestaande klanten beter te kunnen bedienen. “Men ziet nu echt de collectie hangen en besteden er de nodige aandacht aan.” Veldt beaamt een goede richting te hebben ingeslagen door Like Charlie een eigen podium te geven.“Like Charlie bevindt zich in het middensegment”, aldus Veldt. “Een t-shirt kost bijvoorbeeld 29,95 euro, sweaters en broeken zijn vanaf 49,95 euro verkrijgbaar en de winterjassen zijn 99,95 euro.”Een doel voor de korte termijn is meer naamsbekendheid en verkooppunten genereren. Veldt hoopt dat het kindermodemerk goed wordt ingekocht en zichtbaar wordt in de winkels, vertelt ze. “Eerst dat maar eens realiseren en dan komen de grotere plannen vanzelf”, sluit Veldt hoopvol af.