Ontwerpers De Wasserij maken van beschadigde Bijenkorf-producten limited-edition mode

Van kapotte spijkerbroek naar stijlvolle denim-loafer: beschadigde producten van warenhuis De Bijenkorf zijn door ontwerpers van de Rotterdamse mode-hub De Wasserij omgetoverd tot een nieuwe, limited-edition modecollectie. Dat is te lezen in een persbericht van De Wasserij. De collectie, die kledingstukken, schoenen en accessoires omvat, wordt tot en met 13 maart 2022 verkocht in het Bijenkorf-filiaal in Rotterdam.

Het idee voor de samenwerking kwam voort uit een bezoek van het Bijenkorf-team aan De Wasserij. Van de veertig modemakers die hier een atelier hebben werkt een groot deel op dagelijkse basis met bestaande materialen, zoals deadstock of gedragen kledingstukken. Tegelijkertijd heeft de Bijenkorf te kampen met een reststroom van beschadigde artikelen, waaronder veel kleding. Het warenhuis vroeg de Wasserij-ontwerpers om met deze producten aan de slag te gaan en ze een nieuw leven te geven.

”Stijl en duurzaamheid kunnen hand in hand gaan”

Het resultaat is net zo gevarieerd als de stijlen en werkwijzen van de ontwerpers zelf. Marlou Verheijden, Atelier Markx, Ilfa Siebenhaar en Eijk maakten van beschadigde denim nieuwe bomberjasjes, loafers en shoppers. Cypherloom gebruikte spijkerbroeken om kledingstukken te ontwikkelen met een interactieve print waarin informatie over duurzaamheid bij de Bijenkorf is verwerkt. Versatile Forever gaf de Bijenkorf-producten een nieuwe verflaag en combineerde ze met tweedehands voetbalsjaals. Alle ontwerpen zijn in Rotterdam geproduceerd.

Irene van Lieshout, inkoper accessoires bij de Bijenkorf: “Deze samenwerking past perfect in onze campagne De Toekomst is Groen, die op dit moment in al onze winkels en online te zien is, en bij onze visie dat stijl en duurzaamheid heel goed hand in hand kunnen gaan. De prachtige creaties van De Wasserij leveren nog een extra bijdrage aan de besparing van grondstoffen en afval.”

Voor de collectie zijn in de Bijenkorf Rotterdam twee pop-up winkels ingericht. Daar wordt de collectie tot 13 maart verkocht. In het weekend van 19 en 20 februari en op 12 en 13 maart zijn de ontwerpers zelf in de Bijenkorf aanwezig om meer te vertellen over hun werkproces.