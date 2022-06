Ontwikkeling en duurzaamheid kenmerkt Para Mi

Para Mi, het Nederlandse broekenmerk, heeft allesbehalve stilgezeten. Ontwikkeling is het juiste woord om aan te duiden in welke fase Para Mi zich op dit moment bevindt. Het merk presenteert niet alleen een kwalitatief hoogwaardige SS23 collectie van Para Mi, maar introduceren daarnaast ook nog een nieuwe denim collectie onder de naam Daily Denim by Para Mi.

Daily Denim by Para Mi

Daily denim heeft een eigen handschrift, maar is geïnspireerd op Para Mi. De naam zegt het al, Daily Denim, geschikt om dagelijks te dragen. De eigentijdse denim stoffen zijn van hoge kwaliteit, bevatten veel stretch en hebben verrassende en vernieuwende wassingen. De denims van Daily Denim zijn een tikkeltje stoerder en iets eigenwijzer dan de denims uit de Para Mi collecties. De kick-off collectie bestaat uit circa 30 broeken die een aanvulling zijn op de bestaande Para Mi collecties.

Thinking about tomorrow

De collecties van Para Mi en Daily Denim zijn met veel zorg samengesteld door de designers, waar niet alleen rekening wordt gehouden met de vraag vanuit de markt, maar ook met duurzaamheid. Vanwege de hoge kwaliteit hebben de broeken een lange levensduur en blijven ze ook mooi. Enkele initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn het gebruik van BCI katoen, werken met stoffenleveranciers die beschikken over diverse ecologische- en duurzaamheidskeurmerken en het minimaliseren van het energie- en waterverbruik. Het doel is om zo efficiënt en responsible mogelijk te produceren. Daarnaast wordt er tijdens het productieproces geen gebruik gemaakt van dierlijke materialen, maar gekozen voor duurzame alternatieven, zoals vegan leather.

Beeld: Daily Denim by Para Mi, eigendom van het merk.

Seizoen SS23

Er is veel aandacht voor leuke details, vernieuwing in rivets, trimmings, zakken, en in kleuren en wassingen. Er zijn nieuwe modellen toegevoegd en bestaande modellen worden ieder seizoen geüpdatet. Naast denims in verschillende wassingen voeren nieuwe neutrale en pasteltinten de boventoon in de collectie van Para Mi.

Laat je verrassen door de collecties van Para Mi en Daily Denim op de Modefabriek, stand B.044 of in de showroom in Badhoevedorp.

Beeld: Para Mi SS23 collectie, eigendom van het merk.