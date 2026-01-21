Onvolmaakt, veranderlijk en vol illusies: de menswear-trends uit Milaan

De Milanese modeweek voor mannen voor het herfst/winter 2026-seizoen heeft geen overvolle agenda. Ook presenteren slechts enkele grote namen hun collecties in de modestad. Desondanks zijn er enkele modieuze hoogtepunten die in het teken staan van verandering en transformatie.

Hier volgt een overzicht van de huidige trends uit Milaan.

Onvolmaakt

Domenico Orefice, Prada en Qasimi (v.l.n.r.) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tijdens de Milanese mannenshows is het dit seizoen weer wat ruiger. Diverse merken wijken af van de perfecte look, met Prada voorop. Het Italiaanse modehuis 'vervuilt' zijn overhemden opzettelijk, toont gekreukte jassen en stofmanipulaties die slijtage suggereren.

Het Londense merk Qasimi presenteert ondertussen diverse items met gaten, alsof motten zich eraan tegoed hebben gedaan. Minder opvallend, maar toch duidelijk herkenbaar, is de keuze voor imperfectie van Domenico Orefice. Het Italiaanse merk toont onder andere een zwart-groen gestreept overhemd, waarbij de zwarte, opgestikte dwarsstrepen aan de randen zijn gerafeld.

Trompe-l’œil

Saul Nash, Mordecai en Domenico Orefice (v.l.n.r.) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Trompe-l'oeil komt dit seizoen bij verschillende merken terug in uiteenlopende stukken. De Londense ontwerper Saul Nash imiteert met een print op een pak krijtstrepen en presenteert een cut-out top, inclusief de ontblote borst, op een eenvoudig T-shirt. De in Milaan gevestigde ontwerper Domenico Orefice gebruikt het concept om een halsketting op een top te appliceren.

Ludovico Bruno, sinds eind vorig jaar ook creatief directeur voor het Canadese outerwear-merk Moose Knuckles, speelt voor zijn eigen merk Mordecai met een soort imitatiebont. In plaats van de structuur te imiteren, print hij de bont-look op verschillende jassen.

Binnenstebuiten

Prada en Oakley Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In het sport- en outdoorsegment is de omkeerbare jas geen nieuwigheid. Meestal is deze alleen gericht op functionaliteit, wat ten koste gaat van het ontwerp. Oakley bewijst dat het anders kan met zijn modieuze ski-jas, die zich op het snijvlak van street- en sportswear bevindt. In plaats van de binnenzakken te verbergen, zet het merk ze vakkundig in de schijnwerpers. Zo presenteert het niet alleen twee verschillende kleuren, maar ook twee verschillende jassen.

Ten C x Comoli Credits: Ten C / FGF Industry

Ook Ten C integreert het thema in zijn presentatie. De Italiaanse outerwear-specialist geeft een preview van zijn nieuwste capsulecollectie met het Japanse menswear-merk Comoli. Deze omvat een tweedelig pak van jas en broek, en een mantel.

Maar niet alleen in de sportieve, urban look is er sprake van zo'n wending. Het Italiaanse modehuis Prada toont ook diverse sobere trenchcoats die aan de binnenkant een andere stof en een extra knoopsluiting verbergen.

De mix maakt het

Maragno, Simon Cracker, DSquared2 en Mordecai (v.l.n.r.) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Terwijl veel merken zich concentreren op één materiaal per item, spelen sommige ontwerpers met een mix. Het Italiaanse label Maragno combineert verschillende stoffen en texturen, afkomstig als deadstock van grote modehuizen zoals Max Mara, legt de gelijknamige ontwerper uit tijdens zijn presentatie. In de looks is de tweede stof onder andere als inzetstuk op de mouw geïntegreerd. De merken DSquared2 en Mordecai combineren denim met synthetische stoffen voor diverse jasmodellen.

Diepe inkijk

DSquared2, Prada, D&G (v.l.n.r.) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De inspiratie komt steeds meer uit de jaren 2010 en vervangt daarmee Y2K. Dit is al enkele seizoenen zichtbaar. Voor herfst/winter 2026 lijken de ontwerpers zich te hebben geconcentreerd op de halslijn. Deze wordt nu weer dieper, zowel bij een ronde hals als een V-hals.

Tot aan de navel reiken ze momenteel nog niet – dan laten de stylisten het T-shirt onder de jas liever helemaal weg – maar ze geven in ieder geval een aanzienlijk diepere inkijk dan voorheen. Dergelijke modellen zijn onder andere te zien bij Prada, DSquared2 en Dolce & Gabbana.

Ski-jassen

Oakley, K-Way en Li-Ning Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In het segment van outerwear- en sportspecialisten is er een trend naar de langere ski-jas. In tegenstelling tot de tot nu toe populaire puffercoat, beschikken deze jassen, die onder andere bij K-Way en Oakley te zien zijn, naast de urban look ook over alle functies die nodig zijn voor op de piste.

Ook in de silhouetten zijn er verschillen. Terwijl K-Way een rechtlijnig model presenteert, toont het Chinese sportmerk Li-Ning meerdere versies van een wijd uitgesneden jas, die door hun vorm doen denken aan capes of wingsuits.

De wildste schoenen

Setchu (links, beide) en DSquared2 (rechts, beide) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tot slot gaat de blik naar beneden. In Milaan trekken twee merken met hun schoenen in het bijzonder de aandacht. De Japanse ontwerper Satoshi Kuwata, het brein achter het in Milaan gevestigde merk Setchu, presenteert verschillende schoenmodellen – van platte slippers tot laarzen – die van stro zijn gevlochten.

Het luxelabel DSquared2 focust zich met zijn op wintersport geïnspireerde collectie op de skischoen en biedt verschillende modellen voor dames en heren. Terwijl de schoen in de menswear wordt gecombineerd met een cowboylaars, transformeert hij in de womenswear tot een laars met hoge hak.