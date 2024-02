Ooievaarsbenen, knuffels en strikjes: De FW24-streetstyle uit Kopenhagen

Copenhagen Fashion Week heeft zich de afgelopen jaren gevestigd als een van de populairste modeweken, waar ingetogen Scandi-stijl en funky looks met kleurrijke lagen elkaar ontmoeten - op en naast de catwalk. Voor FW24 kozen bezoekers voor warme jassen, felle kleuren en gezellige accessoires.

Donzig en kleurrijk

Kleurrijke pluche jassen in Kopenhagen. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In echte Bibo-stijl - de grote gele vogel uit Sesamstraat - droegen verschillende mensen in Kopenhagen kleurrijke pluche jassen, variërend van pastelroze tot felroze en knalgeel.

De meestal lange jassen of wijde jacks werden het sleutelstuk van de look dankzij de kleurkeuze, die meestal werd gecombineerd met casual broeken en sportschoenen, maar ook ton-sur-ton met panty’s en hakken.

Pluizige accessoires

Gezellige accessoires in Kopenhagen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Honden en katten worden steeds populairdere metgezellen voor bezoekers van modeweken en zijn natuurlijk ook een favoriet onderwerp voor streetstyle fotografen. Als je je viervoeters niet in deze misschien stressvolle situatie wilt brengen of er geen hebt, kun je ook kiezen voor een pluizige versie a la Hello Kitty en co. Als hanger voor de handtas zijn ze de perfecte Chihuahua-vervanger, maar ze kunnen ook de tas zelf vervangen. Het praktische is dat de drager allerlei opties heeft voor welk dier hij of zij kiest - het kan ook een ijsbeer of tijger zijn en zonder stress van de dierenwelzijnsorganisatie PETA.

Bontjassen

Bontjassen in Kopenhagen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De huidige bontjastrend is een heel ander verhaal, waarbij sommige dragers natuurlijk kiezen voor veganistische of tweedehands alternatieven.

De pluizige jas, die zijn oorsprong vindt in het bont van dieren zoals vossen en nertsen - waarvan het fokken sinds begin 2023 weer is toegestaan in Denemarken - en momenteel weer aan populariteit wint dankzij de zogenaamde 'mob wife'-trend, bleek ook het kledingstuk van het seizoen te zijn in Kopenhagen.

Net als bij de pluche jas werd de bontjas een belangrijk stuk. Dragers combineerden meestal bruine en beige kleuren om bij het bont te passen. Een donkere zonnebril en laarzen met hak maakten de look compleet.

Strikken in het haar

Strikken in het haar van Kopenhagen Fashion Week bezoekers Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Strikken in het haar zijn al een tijdje een populaire trend en kunnen op verschillende manieren worden gebruikt voor vlechten en in de vorm van clips. Dit seizoen lijkt het motto "bigger and more is more" te zijn, want bezoekers kiezen voor een reeks strikken in verschillende maten en kleuren in hun haar, dat meestal strak wordt vastgebonden.

De moderne jaren ‘70

De moderne jaren ‘70 stijl op Copenhagen Fashion Week. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Strikken spelen ook een rol voor fans van de jaren ‘70, maar hier meer als centraal detail van een blouse. De ontwerpers uit Kopenhagen gaven de jaren ‘70 stijl een modern tintje à la Gucci onder voormalig creatief directeur Alessandro Michele - alleen met een veel ingetogener kleurkeuze.

De complete look is hier belangrijk, van het ponykapsel en de vierkante zonnebril met roze glazen tot de kniekousen met strappy schoenen. Wat betreft de stofkeuze richten dragers zich op stevige materialen zoals denim voor een tweedelige jas en rok of leer voor een lange jas gecombineerd met jeans. Met gladde stoffen en een minirok kun je ook een beetje huid laten zien.

Hoofd en schouders

Opvallende kragen op de Fashion Week in Kopenhagen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bij de volgende trend gaat het er minder om dat de drager zichzelf in gevaar brengt en meer dat hij zijn hoofd en kraag laat zien. Hiervoor is gekozen voor een bijzonder opvallende kraag die over de schouders gaat en ook een capuchon kan hebben. Dit sleutelstuk kan zowel deel uitmaken van een top die onder een jasje wordt gestyled als een afzonderlijk stuk zijn. De keuze varieert van ingetogen strikjes tot kleurrijke gebreide versies met patronen.

Ooievaarspoten

Rode schoenen in de straten van Kopenhagen. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De combinatie van rode schoenen en bijpassende panty was ook opvallend in Kopenhagen. Bij deze combinatie, die doet denken aan rode ooievaarsbenen, maakt het type schoen - met hak of plat en met bandjes - niet uit, het belangrijkste is dat de schoenen en panty's ton-sur-ton zijn. Tenzij de rest van de look op kleur is afgestemd, ligt de nadruk bij street styles op gedempte kleuren. Daarbij worden dikke jassen gedragen.

FW24-streetstyle in Kopenhagen. Credits: ©Launchmetrics/spotlight