Ook een baan in de mode?

Een fijne werksfeer die fashion ademt, voldoende doorgroeimogelijkheden en geen dag die hetzelfde is. Het heeft zo zijn voordelen om te werken bij herenmodemerk Profuomo. En ja: er wordt versterking gezocht.

Het maakt niet uit of je een baan als verkoper zoekt, of juist sterk bent in marketing. En ook niet of je uitblinkt in graphic design, een e-commerce-topper bent óf liever aan de slag gaat als data-analist. Bij Profuomo kun je alle kanten op. “We groeien nog steeds en zijn altijd op zoek naar goede medewerkers”, zegt CEO Harry van der Zee van het Rotterdamse familiebedrijf ut 1934. Profuomo verkoopt luxe herenmode en doet dat online en in fysieke winkels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Maastricht, een outletshop in Bataviastad en in shop-in-shops in verschillende Bijenkorfvestigingen. Nieuwe winkels hier en over de grens worden nog geopend.

No-nonsense

Ondernemen in fashion betekent dat je jezelf steeds opnieuw moet uitvinden. Bij Profuomo is innovatie dan ook belangrijk en wordt er altijd gekeken naar wat er wél mogelijk is, laat Harry weten. Dat levert een dynamische werkomgeving op. En het zijn niet de enige voordelen. Profuomo is een no-nonsense bedrijf met een platte structuur. Binnen de informele werksfeer is ontspanning net zo belangrijk als hard werken. En hoewel er wordt gehandeld vanuit ratio, is er ook zeker plek voor gevoel. Het vertaalt zich in de aandacht die er uitgaat naar de mensen op de werkvloer. “Er wordt niet in hokjes gedacht. Heb je een goed idee, dan is the sky the limit. Voor mensen die wat in hun mars hebben liggen er veel kansen”, vervolgt Harry.

Het beste uit jezelf

Designer Evy Paap ondervond aan den lijve dat er veel mogelijk is bij het modemerk. Ze kwam er drie jaar geleden werken in een grafische functie. “Heel erg leuk. Maar ik vind het ook mooi om collecties te creëren. Inmiddels ben ik de rechterhand van onze creatief directeur en organiseer ik fotoshoots, maak ik moodboards, zoek ik stoffen uit en help ik de stijlen te bepalen voor komende seizoenen. De functie is met mij meegegroeid”, vertelt ze. Ook kon Evy haar liefde voor branding kwijt. “Zo heb ik bijgedragen aan het ontwerp voor ons nieuwe logo en huisstijl. Er wordt hier echt meegedacht over hoe je het beste kunt halen uit jezelf.”

Evy Paap

Evy staat binnen het bedrijf bekend als the green queen. Het is voor haar heel belangrijk dat een werkgever ook zijn beste beentje voorzet in verduurzaming. “Daarom is het fijn dat er bijvoorbeeld duurzamere keuzes worden gemaakt in de stoffenselectie. Verder is het mooi dat er nauw wordt samengewerkt tussen alle afdelingen. Iedereen is betrokken en heeft liefde en passie voor het merk.”

