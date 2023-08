Ook Ralph Lauren onderzocht voor banden met Oeigoerse dwangarbeid

Ook Ralph Lauren wordt verdacht gebruik te maken van dwangarbeid door Oeigoeren. Het kledingmerk zou onderzocht worden door de Canadese waakhond voor verantword ondernemen, meldt Reuters.

De eerste ‘gedetailleerde beschuldigingen’ tegen het merk zouden in juni 2022 zijn ingediend door een coalitie van 28 maatschappelijke organisaties, zei de Canadese ombudspersoon. Hierin stond onder andere dat Ralph Lauren toeleveringsrelaties had met Chinese bedrijven die gebruik maken of profiteren van het gebruik van Oeigoerse dwangarbeid.

Ralph Lauren reageerde niet onmiddellijk op het verzoek van Reuters om commentaar.

Vergelijkbaar onderzoek werd eerder ook gestart naar Nike Canada.