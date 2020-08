Ook voor ongelijke voeten: de modieuze en duurzame sneakers van schoenenlabel Trace

De eerste sneaker van schoenenmerk Trace is op het eerste gezicht vooral een mooie sneaker. Het is een uniseks, minimalistisch model, uitgevoerd in drie kleuren en met een karakteristieke gespikkelde zool. Uitzonderlijk is echter vooral het concept: de sneakers zijn per paar, maar ook per stuk te verkrijgen. Wie ongelijke voeten heeft - en dat is het geval voor een op de twintig Nederlanders - kan verschillende maten bestellen. Wie een beenprothese draagt kan simpelweg één schoen aanschaffen.

In januari 2019 wonnen Naomi Kamphorst en Carine Martinelli met dit concept de Meester Koetsier Entrepreneur Award. Ze mochten 10.000 euro mee naar huis nemen om hun idee uit te werken tot een merk. Ter gelegenheid van de lancering van hun label Trace, die afgelopen weekend plaatsvond, spreekt FashionUnited het tweetal via Zoom.

De Helsinki van Trace: een modieuze sneaker voor ongelijke voeten

Het idee voor de sneaker begon als een project van de TMO Fashion Business School, waar Martinelli en Kamphorst vorig jaar afstudeerden. Martinelli: “We moesten met een groep van tien mensen een modeproject bedenken. In de groep zat een vriend van ons met twee verschillende maten voeten. Een ander meisje bleek ook een maatverschil te hebben, evenals een van onze docenten. Dat gaf de aanleiding voor het ontwikkelen van Trace.”

Platforms waar schoenen te verkrijgen zijn voor mensen met ongelijke maten bestaan al langer. Zo is er de website Onpaar, en zijn er fora waarop consumenten enkele schoenen uitwisselen. “Maar dan gaat het toch vaak om restschoenen,” ziet Martinelli. “Je moet ze toevallig mooi vinden, of het moet net je maat zijn.”

Kamphorst en Martinelli stelden zich ten doel om een trendy schoen te maken die apart of in verschillende maten te bestellen is, en die duurzamer kan worden geproduceerd. Het resultaat: de Helsinki, een sneaker van veganistisch leer, gerecycled rubber en canvas dat uit zeventig procent biologisch en dertig procent gerecycled katoen bestaat. Kamphorst: “Het is ook gewoon een mooie duurzame sneaker geworden.” Daar komt nog bij: voor elke verkoop laat het tweetal ergens ter wereld een boom planten via OneTreePlanted, en in de omgeving van Utrecht en Amersfoort bezorgen Martinelli en Kamphorst uitstootvrij met de fiets.

Made in Spain

“Sinds de award hebben we best een lange weg afgelegd,” vertelt Martinelli. “Onze eerste samples werden nog in Portugal geproduceerd, daarmee wonnen we destijds de prijs. Kort na de uitreiking werd de communicatie met de leveranciers stroef. We hebben toen besloten om een andere fabrikant te zoeken.” Kamphorst en Martinelli vonden op het internet een aantal geschikte kandidaten in Spanje. Martinelli: “Daar zijn we toen zelf nog naartoe gevlogen om de beste uit te kiezen.”

Ook de materialen wilden Kamphorst en Martinelli uit Spanje halen, van canvas tot zolen. “We hebben eindeloos veel verschillende varianten opgestuurd gekregen,” aldus Martinelli. Vooral de zolen, nu gemaakt van afvalrubber, bleken een uitdaging. Ook nu de sneakers gelanceerd zijn, houdt die zoektocht niet op. “We blijven met leveranciers zoeken naar nog betere mogelijkheden.” De Koetsier Award heeft veel mogelijk gemaakt, beamen beiden. Kamphorst: “10.000 euro is een heel mooi startbedrag. We hebben er tot nu toe bijna alles van kunnen betalen.”

De schoenen zouden eigenlijk in maart al geleverd worden, maar door de coronacrisis moesten klanten nog een een paar maanden langer op de schoenen wachten. Dat deed niet af aan de respons. “We hebben al veel positieve reacties gekregen. In de eerste twee dagen werden al achttien paar verkocht,” aldus Martinelli. Ze lacht: “Tot nu toe vooral in dezelfde maat.” Kamphorst: “De losse maten zien we dan ook vooral als een extraatje. We zijn benieuwd hoeveel mensen verschillende maten gaan bestellen - of het concept aanslaat, of dat mensen vooral de sneaker mooi vinden. Ook goed natuurlijk!”

Wat zijn de plannen voor Trace? “Voorlopig blijven we online verkopen,” aldus Kamphorst. “Op den duur willen we ook graag verkopen in winkels, zodat de schoenen gepast kunnen worden.” De Helsinki-sneaker is verkrijgbaar in maat 35 tot en met 45, met een donkerblauwe, witte of camelkleurige hiel. Kamphorst: “We hopen in de toekomst nog andere modellen, maten en kleuren te kunnen maken.”

De sneakers van Trace zijn nog tot eind september in de voorverkoop. Tot die tijd kosten ze 79,95 euro per paar. Daarna kosten ze 99,95 euro per paar. Enkele schoenen zijn verkrijgbaar tegen de helft van de prijs. Voor het aanschaffen van een enkele schoen, of twee verschillende maten, geldt een toeslag van 15 euro.