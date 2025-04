Oorlog is heel zeker niet duurzaam

Een handels oorlog is van dezelfde categorie, je zet alles op scherp en het vertrouwen daalt duizelingwekkend. Mooi verhaal dat het een goede basis is voor onderhandeling, maar de beste basis is toch dat twee gelijkwaardige partners naar een oplossing zoeken en niet dat de ene eerst een geweldig probleem creëert om dat vervolgens weer in grootte te halveren. Wie zijn je partners, hoe vind je de goede en hoe houd je ze vast, het is een kwaliteit van een grote leider, een actie die continu doorloopt en nooit stopt.

Duurzaamheid stoelt op partnerschap en vertrouwen, dat meestal stapje voor stapje is opgebouwd, het komt te voet maar het gaat te paard. Markten zijn altijd in beweging, maar duurzaamheid begint bij de start, bij het ontwerp en de keuzes. En juist als je keuzes maakt die anders zijn dan wat je eerst deed, dan heb je een of meer partners nodig die dat snappen en die er in mee willen denken. Die eerste stap is belangrijk, als je doet wat je deed, krijg je wat je had en dat was zeker niet altijd duurzaam. Het pad van de circulariteit is ondoorgrondelijk, je moet er een start mee maken, vanwege de wetgeving, maar ook omdat we teveel weggooien wat simpelweg goed bruikbaar is en onze bronnen zijn eindig, dat kan lang duren maar ook veel eerder dan je dacht.

De rol van materialen en de noodzaak tot actie

Mono materialen is een belangrijke stap, maar wat is er al mono? Zacht wordt vaak gevonden door polyamide, wol, katoen of elastan samen te voegen maar daarmee is de circulariteit verdwenen. Willen we echt aan de slag dan moeten we nu zeker beginnen, er zijn mogelijkheden genoeg maar je moet wel de keuze willen maken. Polyester blijft het beste circulaire alternatief en geloof me ook die zijn ademend, vocht opnemend en zelfs geur reducerend.

Natuurlijk zijn er (goedkope) alternatieven zonder enige functionaliteit, puur gemaakt op prijs onderscheid, maar daar wordt (bijna) niemand blij van. Als circulair jouw gegeven is, kun je niet om polyester heen. Het materiaal heeft zoveel goede mogelijkheden waarbij dope dye eruit springt, de kleur zit in het garen en niet erom heen, dat blijft dus en het houdt de kleur vast. Het dope dye proces bespaart veel water maar ook CO2, energie en chemicaliën, die besparingen zijn enorm en daardoor heel duurzaam.

Afwachten helpt niet! Het is duidelijk lastig om lopende processen te veranderen met nieuwe producten, je kent de oude en weet wat ze opbrengen. Maar met duurzaamheid en circulariteit in het achterhoofd moet je haast wel stappen nemen. We horen bij veel grote bedrijven, we hebben nog niet genoeg gedaan, het moet sneller en beter, dan wordt de druk opgevoerd en daar wordt niemand blij van.

Educatie, bewustwording en de kracht van de winkelier

Verandering naar een circulair materiaal is een strategische keuze die veel kan en moet brengen, voor het bedrijf maar ook voor de klanten. Vaak horen we klanten zijn daar niet naar op zoek, maar dat komt ook omdat ze het niet kennen. De burger weet dat circulariteit er aan komt, maar de consument zoekt het leukste aanbod voor de laagste prijs.

Kinderen leren op school wat er moet gebeuren om onze wereld in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Dat ventileren ze ook thuis, maar de ouders zijn vaak te druk om alles mee te krijgen. Dat neemt niet weg dat ze iets herkennen als ze het heel duidelijk zien met het resultaat van de besparingen. Daar komt de rol van de winkelier; klanten meenemen in het verhaal, samen de stappen zetten naar verbetering, de klant wil wel maar moet begeleid worden.

We hebben nog een lange weg te gaan, met opleiding, wetgeving en bewustwording en er komt veel nieuws op ons af dat de Europese commissie wil temporiseren, Trump wil alles gewoon opzeggen, belastingen omhoog en dus wordt de burger/consument onzekerder. Daarom de actie voor merken en winkeliers om het verhaal te vertellen dat we moeten kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. Onze wereld wordt circulair dat is de enige reële optie naar de toekomst, ook al vallen we van de ene oorlog in de andere, duurzaamheid blijft.