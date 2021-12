Op de piste: Luxemerken verlangen naar besneeuwde bergen

Het is winter. Kerstmarkten en winterse films geven hoop op normaliteit en doen ons dromen van een witte Kerst of wintersportvakanties in de bergen. Steeds meer luxelabels lijken er ook naar te verlangen en lanceren niet alleen hun eigen wintersportcollecties, maar ook de bijpassende uitrusting.

Jil Sander gaat de piste op met Arc'teryx

Jil Sander slaat de handen ineen met outerwear merk Arc'teryx voor de perfecte sneeuwlook. De eerste samenwerking van de merken richt zich op een unisex collectie met een focus op wintersport. Deze omvat verschillende weerbestendige jassen - waaronder een parka en skibroeken, maar ook complete skipakken. De producten, die verkrijgbaar zijn in een zwarte en grijze afwerking, zijn voorzien van meerdere zakken met reach-in sluitingen. De collectie wordt aangevuld met nauwsluitende hoodies en sommige met capuchon. Jil Sander x Arc'teryx is al verkrijgbaar en kost tussen de 390 euro voor een capuchontrui en 1790 euro voor een skipak.

Foto: Jil Sander x Arc’teryx

"We zijn allebei opgegroeid met wintersport in de bergen, maar we konden nooit kledingstukken vinden die hoge prestaties in evenwicht brachten met een hoge esthetische kwaliteit, aldus Lucie en Luke Meier, ontwerpduo bij Jil Sander, in het persbericht. "Bij Arc'teryx, een bedrijf dat we altijd hebben bewonderd om zijn nauwkeurigheid en toewijding aan onderzoek, kregen we eindelijk de kans om deze te ontwerpen."

Prada trekt de ski’s aan

De Linea Rossa-lijn van Prada vindt zijn oorsprong in de technische innovaties en functionele eisen van high-performance sporten. Hiertoe behoort ook de kleding voor het 'Luna Rossa' zeilteam. Voor de skicollectie herfst/winter 2021 is het dan ook niet meer dan logisch om de volgende stap te zetten en de lijn aan te vullen met wintersportartikelen. Hiervoor roept het Italiaanse modehuis de hulp in van ski-experts Faction Skis.

Foto: Prada

De samenwerking omvat ski's (3000 euro) en stokken (300 euro) die in Europa zijn gemaakt. Prada Linea Rossa x Faction ski's zijn verkrijgbaar in geselecteerde Prada winkels en op prada.com. Wie liever op een snowboard stapt, kan dit ook bij Prada krijgen. Natuurlijk is er ook de bijpassende thermokleding, skikleding en accessoires zoals handschoenen, skihelmen en brillen.

Dior op het alpine parcours

Afgelopen december presenteerde Kim Jones, herenmodeontwerper bij Dior, al de eerste skicollectie voor mannen. Hiervoor werkte hij samen met skimerken Descente, AK SKI en POC. De sportieve collectie bestaat uit ski-jacks en -broeken, accessoires zoals brillen en helmen, maar ook ski's en snowboards. De blauwe snowboards met opdruk van het Dior-logo kosten in de online winkel van het Franse modehuis een fikse 6500 euro.

Foto’s: Brett Lloyd/Dior

Maar ook damesmodeontwerper Maria Grazia Chiuri is klaar voor de bergen met haar DiorAlps collectie. In de huidige collectie staan blauw-, wit- en roodtinten centraal, evenals een luipaardprint in verschillende kleuren. Met donsjacks, broeken en sneeuwlaarzen slaan de dragers een goed figuur op en naast de piste. De après-ski look wordt afgemaakt met accessoires zoals tassen, zonnebrillen en vissershoeden en -petten.

DiorAlps | Foto: Estelle Hanania

Chloé terug in de sneeuw

Chloé zette afgelopen winter ook zijn eerste stappen in de sneeuw. Samen met het Franse sportkledingmerk Fusalp creëerden ze technische bovenkleding, knitwear en accessoires zoals helmen, skibrillen en handschoenen. De samenwerking richt zich op de kleuren marineblauw, wit, rood, oudroze en roestbruin. Sommige producten zijn ook deze winter verkrijgbaar. De capsule kost tussen 290 euro voor handschoenen en 1990 euro voor een jas met een kraag in schapenvacht.

Foto’s: Chloé

Nederlands wintersportmerk Goldbergh op skivakantie

Goldbergh heeft dit jaar ook een skisamenwerking op zijn naam staan. Het Nederlandse wintersportmerk, dat onder andere te vinden is op Mytheresa, Net-a-Porter en Selfridges, brengt goudkleurige ski's met bijpassende stokken uit met Volant Skis. De samenwerking is gelimiteerd tot 30 paar en zal vanaf 4 december verkrijgbaar zijn bij geselecteerde retailers. Qua prijs ligt de wintersportuitrusting op 3000 euro. Vorig jaar werkte Goldbergh al samen met Moon Boot.

"We proberen de juiste combinatie te vinden door samen te werken met andere (sport/ski) merken die in hun segment als de beste en bekendste worden beschouwd. Denk je aan wintersportschoenen, dan denk je automatisch aan Moon Boot, en denk je aan de mooiste ski's, dan kom je uit bij Volant. Vandaar deze keuzes," vertelde een woordvoerster aan FashionUnited. "We zijn zeker van plan om dit soort samenwerkingen voort te zetten.

Foto: Goldbergh x Volant

Armani op koers voor medailles

Armani gaat zelfs nog een stap verder. Met zijn EA7 Emporio Armani modelijn lanceert het Italiaanse modehuis niet alleen een skicollectie. Dit jaar was het ook de hoofdsponsor van de 2021 FIS Alpine World Ski Championships in Cortina d'Ampezzo, Italië. Deze samenwerking onderstreept de sterke en langdurige band van Giorgio Armani met de sportwereld en haar verschillende disciplines, waaronder professioneel en amateurskiën, kondigde Armani in januari aan.

Foto: EA7 Emporio Armani

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.