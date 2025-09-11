Op een rij: Deze ontwerpers maken debuut bij een nieuw modehuis deze modemaand

Zelden is een modemaand zo sterk beïnvloed door debuten als dit lente/zomer 2026 seizoen. Wat in New York en Londen verrassend rustig begint, escaleert in Milaan en Parijs tot een ware climax van de designercarrousel. De stoelendans van de afgelopen jaren, waarin creatief directeuren van modehuis naar modehuis wisselden, vindt dit seizoen zijn hoogtepunt. Bij zoveel nieuws kan men snel het overzicht verliezen - daarom heeft FashionUnited de belangrijkste debuten en data voor u samengevat.

New York Fashion Week

De New York Fashion Week opent de modemaand - en dat verrassend rustig. Nauwelijks wisselingen aan de top, nauwelijks debuten.

Alleen Balenciaga-alumnus Nicholas Aburn zorgt voor een frisse wind. Op vrijdag presenteert hij zijn eerste collectie voor Area, nadat hij begin dit jaar de leiding overnam van medeoprichter Piotrek Panszczyk.

Ook bij Proenza Schouler was er nieuws, zij het zonder groot catwalkdebuut. Op woensdagochtend om tien uur toonde het label zijn eerste collectie sinds de benoeming van Rachel Scott. Het was nog niet volledig haar handtekening - de studio ontwierp, zij adviseerde. Een voorproefje van wat komen gaat.

London Fashion Week

Nog rustiger dan in New York verloopt dit seizoen de London Fashion Week. In plaats van spannende designerdebuten bij een groot modehuis, concentreert het ooit gevierde evenement, dat de afgelopen jaren veel creatieve aantrekkingskracht heeft verloren aan Milaan en Parijs, zich op een ‘volgend tijdperk van de Britse mode’.

Onder Laura Weir, de algemeen directeur van de British Fashion Council, moet London Fashion Week nieuw leven worden ingeblazen. Haar ambitieuze plan? De opbouw van een duurzame mode-economie voor ontwerpers in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd.

Milan Fashion Week

Wat Londen mist, maken Milaan en Parijs meer dan goed. Op 23 september zijn de ogen van de modewereld gericht op Demna Gvasalia, die voor het eerst zijn visie voor Gucci onthult - een debuut dat nu al tot de meest verwachte van het seizoen behoort.

Slechts een dag later, op 24 september, zal Simone Bellotti zijn ideeën voor Jil Sander verder concretiseren, nadat hij al een eerste blik had gegeven in de vorm van een video.

Teasers lijken dit seizoen sowieso een trend te zijn. Terwijl Bellotti een imagefilm gebruikte, gaven Dario Vitale voor Versace en Louise Trotter voor Bottega Veneta op de rode loper van het filmfestival van Venetië een voorproefje van hun toekomstige werk.

Vitale toont op 26 september een presentatie voor Versace, een dag later volgt Louise Trotter voor Bottega Veneta. Zij is de enige vrouw die dit seizoen een debuut maakt op de grote catwalks van Milaan.

Paris Fashion Week

Net als in Milaan onthullen enkele van de meest gerenommeerde modehuizen in Parijs nieuwe creatieve visies. De aftrap wordt gegeven door Miguel Castro Freitas met zijn debuut voor Mugler op twee oktober. De Portugese ontwerper is een van de weinige relatief onbekende namen die in de recente designercarrousel aan het hoofd van een groot modehuis zijn benoemd.

Heel anders is het designerduo dat op drie oktober voor het eerst voor Loewe optreedt. Jack McCollough en Lazaro Hernandez, de oprichters van Proenza Schouler, volgen officieel Jonathan Anderson op. Anderson zal op zijn beurt op een oktober zijn dameskledingcollectie voor Dior tonen, geen echt debuut, aangezien hij in juni al zijn eerste herenkledingcollectie presenteerde, maar de eerste blik op zijn interpretatie van de vrouwelijke codes van het huis.

Slechts een dag later volgt een van de meest langverwachte comebacks. Pierpaolo Piccioli, die zich sinds zijn vertrek bij Valentino in maart 2024 had teruggetrokken, neemt de creatieve leiding bij Balenciaga over. Ook een terugkeer markeert de benoeming van de Nederlandse ontwerper Duran Lantink tot creatief directeur van Jean Paul Gaultier. Na jaren van roulatie bij het Franse merk neemt weer een enkele ontwerper de teugels in handen. Zijn eerste collectie toont hij op vijf oktober.

De kroon op het werk is echter ongetwijfeld het grootste evenement, niet alleen van het seizoen, maar misschien wel van het hele jaar. Matthieu Blazy presenteert zijn eerste show voor Chanel. Tien maanden na zijn benoeming en bijna zes jaar na de dood van Karl Lagerfeld zijn de verwachtingen van de voormalige Bottega Veneta-ontwerper groter dan ooit.