Op naar het strand! Modemerken gaan naar strandclubs op fantastische locaties

Het weer van de afgelopen weken zorgde ervoor dat een zomerse stemming ver te zoeken was. Gelukkig zien de weersvoorspellingen er weer beter uit. Diverse modelabels helpen u om terug in de zomersferen te komen met nieuwe creaties. Maar wacht even: het gaat niet over kleding, maar over strandclubs. Hotels, restaurants, beachclubs - de modewereld breidt haar beroep steeds verder uit en heeft prachtige nieuwe strandlocaties ontworpen. Hier volgt een selectie:

Guess: Luxe beachclubs in Spanje, Italië en Turkije

Het Amerikaanse modemerk Guess werkt deze zomer samen met vier beachclubs: de Blue Marlin op Ibiza, Phi Beach op Sardinië, Yuzu Beach in Cesme (Turkije), en de strandclub Marciano by Guess op Arienzo Beach in Positano aan de Italiaanse Amalfikust.

The beach club Phi Beach op Sardinia - ontworpen door Guess. Credit: Guess

Op 23 juli opende Guess een nieuw concept op Ibiza: van ligstoelen, banken, plaids en kussens tot baraccessoires en nostalgische dromenvangers, alles is in de kenmerkende blauwe tinten van Guess. De strandclub Phi Beach in Sardinië en Yuzy Beach in Cesme (Turkije) zijn op een vergelijkbare manier ontworpen.

In de Marciano by Guess beach club op het Arienzo strand in Positano, verschijnt het logo van het merk uit de Marciano kledingcollectie op de ligstoelen, handdoeken, kussens en accessoires. "Elke locatie is zorgvuldig gekozen vanwege het aanzien, de prachtige locatie en de veeleisende klanten", aldus Paul Marciano, chief creative officer van Marciano.

Paul&Shark ontwerpt Tigu Beach Club

Het Italiaanse luxe kledingmerk Paul&Shark uit Varese heeft de Italiaanse strandclub Tigu Beach een nieuwe look gegeven voor het zomerseizoen van 2023. De club ligt in de buurt van Sestri Levante. Paul&Shark heeft niet alleen het ontwerp van de parasols en strandlakens op zich genomen, maar heeft zich ook gewijd aan het ontwerp van het restaurant.

Paul&Shark Lounge op Tigu Beach in Italië. Credit: Paul&Shark

Louis Vuitton: Samenwerking voor fijnproevers in Saint-Tropez

Het restaurant in het White 1921 Hotel in Saint-Tropez draait momenteel helemaal om Louis Vuitton. Het merk heeft niet alleen de sfeer van het restaurant ontworpen, het heeft ook een decor dat de 'By The Pool'-resortcollectie van het huis weerspiegelt en het LV monogram siert de bekleding, tegels en het porselein. Het merk is ook betrokken bij de keuken, waar Arnaud Donckele en Maxime Frédéric het stokje overnemen van de vorige chef-kok en sterrenchef Mory Sacko.

Restaurant in Hotel White 1921 in Saint-Tropez. Credit: Louis Vuitton

Donckele heeft een Michelinster en patissier Frédéric runt het Louis Vuitton Café en chocoladewinkel in de "LV Dream"-tentoonstelling.

Fendi: Strandcapsule met bijpassende locatie

Luxe modemerk Fendi heeft een badmodecapsule gelanceerd geïnspireerd door astrologie en archiefontwerpen uit 1990 en 1993, destijds gemaakt door Karl Lagerfeld. Het huis heeft toepasselijk een tijdelijke winkelruimte ontworpen op Ibiza en in het Puente Romano Resort, een vijfsterrenhotel in Marbella - een toepasselijke locatie. Het merk bezet de "Chiringuito", een openbare ruimte van het resort waar verschillende restaurants en strandbars zijn gevestigd.

Fendi designs the Puente Romano Resort. Credit: Fendi

Fendi ontwerpt het Puente Romano Resort. Credit: Fendi

Het gebied aan de Costa del Sol werd ingepakt door Fendi, in kleuren die het Italiaanse modehuis representeren. Daarnaast zijn individuele details van de capsulecollectie, zoals een rood en wit kleurenschema en verschillende dierenriemaccenten, terug te vinden in de decoratie. Op het strand heeft Fendi strandstoelen en cabanas ontworpen.

Jacquemus: Zwemmen en winkelen in Saint-Tropez

Het Franse luxemerk Jacquemus heeft ook iets bedacht voor het beroemde strand van Saint-Tropez.

Pop-up store van Jacquemus in Saint Tropez. Credit: Yoann & Marco / Adrien Dirand

Naar aanleiding van de opening van een pop-up store op het strand van de havenstad en de lancering van zijn capsulecollectie heeft Jacquemus ook een deel van het beroemde strand van Pampelonne omgetoverd in fel citroengeel. Alles, van ligstoelen tot parasols, is ontworpen door de ontwerper. Het nodigt zijn gasten uit om zich onder te dompelen in de wereld van Jacquemus. De pop-up en Jacquemus Beach zijn open tot 10 oktober.

Pop-up Store Jacquemus, direct aan het strand. Credit: Yoann & Marco / Adrien Dirand

In Gucci-stijl naar de Loulou Ramatuelle Beach Club in Saint-Tropez

Het Italiaanse luxemerk Gucci is ook aangetrokken tot Saint-Tropez. Op de heropening van de onlangs gerenoveerde boetiek in Saint-Tropez werkt Gucci ook samen met de Loulou Ramatuelle Beach Club daar. Tot eind september kunnen gasten parasols, ligstoelen ligstoelen, handdoeken, kussens en nog veel meer met het kenmerkende G-logo en het typische gestreepte patroon bewonderen.

Gucci werkt samen met the Beach Club in Saint-Tropez. Credit: Gucci

In de bijbehorende pop-up store is er een capsulecollectie exclusief ontworpen voor Saint-Tropez.