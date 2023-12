Opblaasbare poncho, hangmat, tabletvak in één vormt revolutionaire jas

Vandaag lanceert MAIUM hun meest revolutionaire jas. Een opblaasbare poncho, die zorgt voor warmte en comfort, is te transformeren in een net zo comfortabele en weerbestendige hangmat. Je tablet neem je mee in het daarvoor bestemde vak. Deze innovatieve combinatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt onderdompelen in me-time, en prioriteit kunt geven aan je welzijn. Goed voor jezelf, én de planeet. De jas is gemaakt van 66 gerecyclede PET-flessen. Het design is onderdeel van de Lenovo Tab Wear Collection, die bestaat uit nog twee ontwerpen van vooruitstrevende designers uit Hong Kong en Reykjavik.

Iedereen herkent het: de behoefte aan tijd voor jezelf. Lezen, een serie kijken, stukje wandelen, kopje koffie drinken bij je favoriete café. Het doet ons goed. De kostbare tijd voor jezelf overal mee naartoe kunnen nemen is ultieme vrijheid. Deze onmisbare me-time - in combinatie met een portie comfort - heeft Anita Palacios, co-Founder en designer MAIUM, inspiratie gegeven voor het ontwerp van deze revolutionaire jas:

‘’Mijn ontwerp is geïnspireerd op de gedaanteverwisselingen in de natuur, zoals een vlinder die uit zijn cocon tevoorschijn komt. Ik wilde een kledingstuk ontwerpen dat zo comfortabel aanvoelt dat je het niet meer uit wilt doen, maar dat ook verandert in iets functioneels en fashionable. Op het eerste gezicht lijkt dit een gewone poncho, maar als hij begint op te blazen is het bijna magisch: de jas wordt een knusse cocon. Wanneer hij wordt omgebouwd tot een hangmat, kan de drager zich net een vlinder voelen in een cocon en genieten van me-time in de natuur. De jas is gemaakt van 66 gerecyclede PET-flessen, met als doel een lage ecologische voetafdruk te produceren. Alles bij elkaar maakt dit een geweldig project, ik heb hierdoor echt out of the box kunnen denken en iets waanzinnigs kunnen ontwerpen.”

Credits: MAIUM

Capsule Collectie door drie kunstenaars

MAIUM heeft dit ontwerp in opdracht van techbedrijf Lenovo mogen maken. De Lenovo Capsule Collection bestaat uit totaal drie prototype ontwerpen, waaronder - naast MAIUM - een ontwerp van de futuristische-couture kunstenaar Kit Wan Studios uit Hongkong, en het streetwearmerk RANRA uit Reykjavik en Londen.

Elke ontwerper heeft in hetzelfde me-time thema een eigen, vooruitstrevende jas gecreëerd. Allen uitgerust met functionele eigenschappen die zowel weer en wind aankunnen als stijl uitstralen.