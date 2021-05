Opkomend creatief talent bundelt krachten en lanceert de Lobby Tee

Vorige week lanceerde Enable the Label het tweede ontwerp van opkomend modemerk SULDN Londen en creatief talent Amanda van Effrink, ook wel #GLITZIEGAL. De twee talenten in de dop werkten samen aan de illustratie en productie van het exclusieve T-Shirt, de Lobby Tee.

Online platform Enable the Label (ETL) vertegenwoordigt opkomende merken in Nederland en helpt hen voet aan de Nederlandse grond te krijgen. Naast het verkopen van de merken via de webwinkel, initieert ETL samenwerkingen waardoor alle betrokken partijen kunnen groeien. Groei in de vorm van omzet, naamsbekendheid, kennis, online traffic, followers, et cetera.

Enable the Label gelooft dat samenwerken leidt tot magische resultaten die je alleen niet zo snel kan bereiken. Zo leerde illustrator en creatief talent Amanda van Effrink meer over het productieproces van printdesign op kleding. Designer van het modemerk SULDN London, Sera Ulger, nam een kijkje in de keuken van een illustrator en content creator en maakte hierdoor contact met een nieuwe, trouwe groep volgers in Nederland.

De Lobby Tee is het tweede T-Shirt van de exclusieve capsule collectie. De Freddy Tee, zijn voorganger, was een enorm succes waarbij de topics self-love en zelf-acceptatie centraal staan. De Lobby Tee brengt deze belangrijke topics nogmaals onder de aandacht en sluit aan bij de merkvoering van SULDN Londen en #GLITZIEGAL.

“Roze hondjes, unicorn cats, luipaard lobsters. Ik vind het heerlijk om een eigen dierenrijk te creëren op papier. En nu zelfs op een T-Shirt! Ik vind het belangrijk om te inspireren om jezelf te durven zijn en je dromen na te jagen. Volg je eigen gevoel, je eigen pad, en laat je niet uit de weg slaan door wat anderen denken of vinden. Deze lobster is een rockstar en houdt van luipaardprint én van jou. Say hi to Lobby the Lobstar!” - #GLITZIEGAL

Het uniseks T-Shirt is exclusief verkrijgbaar voor €49,95 via www.enablethelabel.com . Meer informatie over de samenwerking en alle campagnebeelden zijn te vinden op het online platform.

Lees meer over Enable the Label op de merkpagina: fashionunited.com/companies/enable-the-label

CREDITS

Fotografie: Kirsten van Santen

Model: Amanda van Effrink – #GLITZIEGAL

Mode: SULDN x #GLITZIEGAL by ENABLE THE LABEL

Concept: Amanda van Effrink - #GLITZIEGAL

Haar & Make-up: Kayleigh Krabbenborg