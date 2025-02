Opmerkelijk: Franse verenigingen willen af van anglicismen in de mode

Barbiecore, royalecore, cowboycore: de laatste jaren zijn er steeds meer termen die eindigen op de Engelse term 'core'. Een trend die de Franse 'Commission d’enrichissement de la langue française' (Commissie voor de verrijking van de Franse taal) en de 'Association pour la promotion du français dans la mode' (Vereniging voor de bevordering van Frans in de mode) niet langer willen zien.

"Gorpcore? Zeg liever: hikerstijl!", roept de vereniging voor de promotie van het Frans in de mode modemerken op via haar LinkedIn-account op om anglicismen te laten varen en Franse termen te gebruiken.

De vereniging baseert zich op een publicatie in het Journal Officiel van 13 februari met een aanbeveling over de Franse equivalenten voor termen die gevormd zijn met 'core'. Volgens de 'Commission d’enrichissement de la langue française' worden deze termen gebruikt "om een kledingstijl en, bij uitbreiding, een levensstijl te beschrijven die geïnspireerd is op een geïdealiseerde visie van een bepaalde wereld", legt ze uit.

"Cottagecore, royalcore, barbiecore of gorpcore, in het Frans is het mogelijk om het woord stijl te gebruiken en zo te spreken over een landelijke stijl, een prinselijke of prinsessenstijl, een Barbiestijl en een hikerstijl", aldus de commissie.

De vereniging voor de promotie van het Frans in de mode nodigt alle betrokkenen (professionals en modeliefhebbers) uit om de website FranceTerme van het ministerie van Cultuur te bezoeken. Deze website heeft als missie het gebruik van Franse woorden te bevorderen en biedt Franse equivalenten voor neologismen uit andere talen.