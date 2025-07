Opnieuw geknoopt: Zo casual hangt de stropdas voor SS26

Als de werkdag in de financiële districten wereldwijd eindigt, gaan ook de dassen van de zakenmannen af. In andere kantoren zijn de regels van de zakelijke look sinds de pandemie versoepeld en blijft het strikte accessoire in de kast. Tijdens deze casualisering heeft een nieuwe generatie – die de knoop in een TikTok-video moest leren – dit accessoire voor zichzelf ontdekt. Deze generatie bewijst dat het ook leuk kan zijn om de oude das in een casual look te verwerken.

Op de catwalks en straten van de mannenmodeweken voor lente/zomer 2026 was het item weliswaar ook vaak op klassieke wijze aanwezig, maar kreeg ook steeds een frisse styling, waardoor de look met weinig moeite een echte blikvanger werd.

Saint Laurents goocheltruc

Bij Saint Laurent was de das prominent aanwezig op de catwalk – of in ieder geval een deel ervan. Het accessoire verdween bij het Franse modehuis in het overhemd, doordat de onderste helft in de knoopsluiting werd gestoken. Deze look betoverde de Fransen zozeer dat hij direct werd overgenomen in de streetstyle en meerdere heren de das half in hun overhemd lieten verdwijnen.

Das verdwijnt bij Saint Laurent (links) en in streetstyle in het overhemd Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Voor de broek

Andere merken zoals Giorgio Armani, Vivienne Westwood en GmbH verstopten ondertussen het onderste uiteinde van de stropdas in de broek. De looks oogden meestal vrij klassiek. Door de combinatie van ingestoken overhemd en de styling van de das leken ze formeel, maar tegelijk ook wat speelser, alsof de dragers het kledingstuk tijdens de lunch willen beschermen tegen vervelende vlekken.

V.l.n.r.: Giorgio Armani, Vivienne Westwood, GmbH en streetstyle in Florence Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dior heeft de dassen in de vingers

Bij Jonathan Andersons debuut voor Dior was de eerste trend al te bewonderen voordat de show überhaupt begon. De show kon namelijk niet beginnen zonder het beroemde koppel Rihanna en ASAP Rocky, die voor flinke vertraging zorgden. Het leek bijna alsof de Amerikaanse rapper en creatief directeur van het merk AWGE geen tijd meer had gehad om zich ‘netjes’ aan te kleden. Een knoop van zijn lichtblauwe cargo-overhemd was open en de daaroverheen gestylde Dior-das half over de kraag geknoopt.

Misschien was het juist het imperfecte aan de look dat hem zo bijzonder maakte. Later bleek namelijk dat de Noord-Ierse ontwerper in de collectie ook hiermee speelde en de wanorde bekroonde met een omgekeerde das, die de achterkant liet zien. Maar ook opstaande kragen met dassen waren bij Dior te zien.

ASAP Rocky (links) en Dior-looks Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Meer stropdassen!

Wie een echt statement wil maken met de stropdas, kan het aantal items verhogen en de dassen met een wat lossere knoop naast elkaar stylen of ze heel casual dragen, zoals te zien was bij Junya Watanabe.

Streetstyles (Florence en Berlijn) en Junya Watanabe (midden) Credits: V.l.n.r.: P3 studio voor Pitti Uomo, ©Launchmetrics/spotlight en Thilo Wilcke voor BFW

Dassen-sieraden

Daarnaast kunnen de dassen ook met details worden opgewaardeerd. Naast de klassieke dasspeld, die er in eenvoudige of speelsere varianten is, kunnen buttons of hangers aan het item worden bevestigd. Zo kan ook een statement of een boodschap worden getoond, zoals te zien was bij Walter van Beirendonck. Kid Super stuurde ondertussen een das de catwalk op, waarin vanaf de zijkant stervormige patronen waren gestanst – een idee dat veel ruimte biedt voor creatieve doe-het-zelfprojecten.

Kidsuper, Amiri en Walter van Beirendonck (beide rechts) Credits: ©Launchmetrics/spotlight