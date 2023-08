Oprichter van damesmodemerk Jane Lushka lanceert nieuw merk: JL Studio

Nadat de zussen Jane en Luhska Iskroff samen 15 jaar het vrouwenmodemerk Jane Lushka runden, lanceert nu hun gezamenlijke label JL Studio, zo maken de twee zussen bekend in een persbericht.

JL Studio is een premium label voor de moderne vrouw, vervaardigd in ‘exclusieve en hightech materialen’, aldus het persbericht. De collecties van het modemerk worden ontworpen vanuit een ‘all-season’-perspectief. Hierdoor kunnen de items ieder seizoen worden gedragen. De collecties bevatten vrouwelijke, elegante en stoere items. Er wordt dan ook veel gebruikgemaakt van breisels, organisch katoen en high-end technical jersey.

“We willen vrouwen op hun best laten zien, zodat ze zich speciaal en zelfverzekerd voelen. We willen dat ze haar outfit kiest op basis van haar gemoedstoestand en daarmee haar persoonlijkheid laten zien. Omdat ze belangrijk voor ons is”, aldus de zussen Iskroff, in het persbericht.

De eerste collectie voor SS24 is vanaf november verkrijgbaar via de website.

Lushka is de bezieler van damesmodemerk Jane Lushka, waarvoor zij in 2017 een hoofdkantoor en showroom opende in Amsterdam. De eerste winkel opende in 2005. Nu bevindt het modemerk zich in vijf andere landen. Met de lancering van JL Studio zal ook dit merk in de huidige Jane Lushka-winkels verkrijgbaar zijn.

Bent u benieuwd naar de collectie. Neem hieronder alvast een kijkje.

De eerste collectie van nieuw merk JL Studio. Credits: JL Studio

De eerste collectie van nieuw merk JL Studio. Credits: JL Studio

De eerste collectie van nieuw merk JL Studio. Credits: JL Studio