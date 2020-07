Orderchamp breidt uit naar Frankrijk

Online groothandelsplatform Orderchamp heeft de stap gemaakt naar Frankrijk. Online en fysieke retailers kunnen zich vanaf vandaag gratis aanmelden als online inkoper, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Nog voor de lancering van Orderchamp sloten al 75 Franse merken en 500 Franse retailers zich aan bij het platform. Afgelopen september had Orderchamp al 12.000 Europese retailers en 800 merken online staan. De stap naar Frankrijk past bij de groeiambitie van het bedrijf, zo luidt het persbericht.

Joost Brugmans CEO van Orderchamp: “Frankrijk heeft een sterk retaillandschap. Door de afwezigheid van fysieke inkoopevenementen in Frankrijk veroorzaakt door het coronavirus, zagen we al een tijdje een groei in retailer registraties. De Franse winkelier en webwinkelier zijn sinds de opgeheven lockdown veelal online op zoek naar producten waarmee zij zich kunnen onderscheiden. Daarnaast zijn Franse merken op zoek naar afzet buiten hun thuismarkt. Mede door de uitdagende periode neemt de behoefte bij hen toe om afzet te vinden elders in Europa. Met onze wholesale marketplace voorzien we in de behoeften van beide partijen.”