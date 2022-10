Originals Only: G-Star RAW lanceert originele Y2K-items

G-Star RAW lanceert dit najaar een capsulecollectie met limited editions uit het jaar 2000. Originele G-Star-items van toen, zonder aanpassingen opnieuw uitgebracht. Model Rose Bertram is samen met het G-Star designteam de archieven ingedoken en stelde een collectie vol nostalgische ontwerpen samen.

De Y2K revival

G-Star RAW, opgericht in 1989, beleefde zijn eerste succesjaren in de jaren '90 en '00. De start van het digitale tijdperk én jeans met ultra-lage tailles. De Y2K-revival beleeft momenteel zijn hoogtepunt en is voor het denimmerk de aanleiding om 11 originele ontwerpen uit die tijd te herlanceren. Speciaal gecureerd door Rose Bertram, het model dat opgegroeid is in de jaren 00. Highlights uit de collectie zijn onder andere een ruimvallende cargobroek, strapless denim mini-jurkje en een cropped T-shirt met logo.

Curated by Rose Bertram

De stijl van het Belgische model Rose Bertram (1994) is geïnspireerd door de tijd waarin zij opgroeide. Y2K-stukken zijn onderdeel van haar dagelijkse outfits. Waarop G-Star haar de opdracht heeft gegegeven om deze nieuwe capsulecollectie samen te stellen. Bertam heeft de beste stukken uit de archiefcollectie gekozen, die vanaf nu in beperkte oplage weer verkrijgbaar zijn.

"Ik houd van de jaren 00. Toen G-Star me vroeg om hun Y2K-collectie te cureren, rechtstreeks uit hun archief, was ik direct enthousiast. Het was inspirerend omdat ik zowel van het merk als het tijdperk houd. Ik koos mijn favoriete ontwerpen, allemaal uit het jaar 2000. En ze zijn opnieuw in productie genomen zonder enige aanpassing of toevoeging. We brengen Y2K écht naar 2022." - Rose Bertram

De G-Star RAW Y2K-capsulecollectie is in gelimiteerde oplage te koop vanaf 18 oktober 2022.