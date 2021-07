OSKA lente/zomer 2022 collectie: “De taal van de aarde”

De OSKA lente/zomer 2022 collectie is gestoeld op het werk van een inspirerende vrouw: Aïcha Tabbiz. Zij woont met haar familie in een klein huis in het Rifgebergte in Marokko. Mama Aïcha, meer dan 80 jaar oud, is al sinds haar kindertijd keramist, net als haar moeder. Ze richtte een coöperatie op met de vrouwen van het dorp en samen geven ze cursussen in de duizenden jaren oude keramiektraditie van deze regio aan liefhebbers uit de hele wereld. Op deze manier zorgt zij voor het voortbestaan van dit unieke ambacht en bouwt zij samen met andere vrouwen aan een duurzame toekomst voor hun gezinnen. Deze workshops gaan echter veel verder dan het overdragen van de kunst van het pottenbakken. Mama Aïcha ontvangt de deelnemers in haar huis; hier wordt samen geleefd, gelachen en gewerkt. Er vindt een levendige uitwisseling van culturen plaats.

De cultuur van Marokko en van Mama Aïcha zie je duidelijk terug in deze OSKA-collectie met opvallende silhouetten geïnspireerd op de traditionele kaftan en royaal gebruik van stoffen waarbij het maximale uit minimalisme wordt gehaald. We denken na over de dagelijkse eisen die we aan onze kleding stellen. Zacht vrouwelijk, minimalistisch puur en sportief tegelijk - de looks van het nieuwe seizoen onderstreept het karakter van de vrouw, evolueert en verandert met haar mee. Bij een volledig nieuwe interpretatie van het broekpak spelen we met lengte en functie. Jurken vormen het absolute middelpunt van het seizoen en kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden, alleen gedragen of in combinatie met een broek. Het geraffineerde ontwerp van essentiële basics zoals blouses en shirts zorgt voor veelzijdigheid en functionaliteit. Dynamiek en lichtheid staan centraal in de collectie en zorgen voor een positieve atmosfeer. Natuurlijke vezels en technostoffen garanderen comfort en een luxueuze uitstraling. Hoogwaardige materialen ontwikkeld door OSKA geven vorm aan de sfeer met sterke linnen en katoenen stoffen met structuurstrepen geïnspireerd op Marokkaans textiel in contrast met fijn geweven krijtstrepen in licht katoen. Het typische Marokkaanse mozaïek van een schaduwrijke binnenplaats was de inspiratiebron voor bedrukt linnen en leren tassen met reliëfdruk. De kleurrijke pottenbakkersoutfit van Mama Aïcha, zie je terug in helder gekleurde ruiten in het fijnste Iers linnen. Dit geeft de collectie die heel persoonlijke, levendige touch.

De liefde voor kleur is OSKA’s handtekening. De kleuren variëren van zachte, bijna monochrome zand- en grijstinten tot helder magenta en stralend wit, aardse en rijke roodtinten zoals henna, mandarijn en aubergine en op de natuur geïnspireerde groentinten die doen denken aan cipres en verbena. Intens kobaltblauw en fris citronellageel brengen helderheid en eigentijdsheid. We staan aan de vooravond van een nieuw begin en zoeken naar mode die onze energie uitdrukt en die past bij de huidige mindset. De OSKA lente/zomer 2022 collectie speelt in op deze zoektocht. Het weerspiegelt originaliteit, innovatie en duurzaamheid.