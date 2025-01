Oslo Refined: Gabbiano’s AW25 collectie met Scandinavische allure

Oslo Refined, de AW25-collectie van Gabbiano, brengt een toegankelijk en gebalanceerd aanbod naar de garderobe van de moderne avontuurlijke man. Geïnspireerd door de architecturale pracht van Oslo, zoals het iconische Operagebouw, straalt deze collectie een tijdloze, doordachte nonchalance uit die aansluit bij het dynamische leven van de hedendaagse man.

Details geïnspireerd door de architectuur van Oslo

De collectie benadrukt gelaagdheid, veelzijdigheid en hoogwaardige materialen, essentieel voor de koude wintermaanden. Van waterdichte en ademende parka's tot knitwear met verfijnde breitechnieken, elk stuk is ontworpen om comfort en stijl te combineren. Denk aan zachte chenille, wolblends met subtiele kleurverlopen en katoenmelanges die terugkomen in stoere schipperstruien, vesten en longsleeve polo’s. Shirts variëren van allover printed poplin tot robuuste overshirts in flanel, sweat en zelfs quilted flannel.

Een hoogtepunt van de collectie is de focus op details: geometrische prints geïnspireerd door de lijnen van Oslo’s architectuur verschijnen subtiel in sweaters, overhemden en zelfs knitwear en quilt patronen. Deze samenhang in design draagt bij aan het unieke handschrift van Gabbiano, terwijl de stedelijke inspiratie een herkenbaar element is van de collecties.

Credits: Gabbiano

Credits: Gabbiano

Voor de moderne avonturier

De Oslo Refined collectie is ontworpen voor avontuurlijke mannen die plezierig, zelfverzekerd en positief in het leven staan, graag natuur en stedentrips combineren, en er altijd verzorgd en stijlvol uitzien, of het nu casual of meer ‘dressed-up’ is. Met veelzijdige items, zoals jeans in verfijnde wassingen en chino’s in corduroy of sweatstoffen, biedt Gabbiano opties voor elke gelegenheid, en speelt in op de vraag naar laagjes en eindeloze styling mogelijkheden.

Credits: Gabbiano

Credits: Gabbiano

Gabbiano AW25 in het winkelaanbod: waarde voor retailers

Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een uitgebalanceerd aanbod is deze collectie een sterke toevoeging voor retailers. De combinatie van toegankelijke designs en hoogwaardige afwerkingen zorgt ervoor dat de collectie een brede doelgroep aanspreekt, terwijl de functionele eigenschappen zoals waterproof materialen bijdragen aan praktische draagbaarheid.

Verkoop van Oslo Refined start 20 januari en loopt tot 28 februari.

Met plannen om verder uit te breiden in Duitsland en een groeiend team vol creativiteit, richt Gabbiano zich op innovatie, maar ook op langdurige partnerships met hun klanten. Oslo Refined belichaamt deze visie, met een eigen handschrift qua design, en onderscheidend in de goede prijs-kwaliteitsverhouding.