Oslo Runway 2025: Noorse erfgoed inspireert belangrijke trends

Oslo Runway, een showcase voor toonaangevend en opkomend Noors modetalent, vond plaats van 25 tot en met 30 augustus 2025, zoals eerder gemeld door FashionUnited. Dit jaar markeerde het tienjarig jubileum van het evenement, met een officieel programma van bijna 60 ontwerpers, kunstenaars en merken, een mix van gevestigde namen en nieuw talent. Hoewel Oslo Runway nog niet zo internationaal erkend is als Copenhagen Fashion Week, heeft het de afgelopen tien jaar gestaag aan momentum gewonnen en kopers en media van over de hele wereld aangetrokken. Tijdens de vijfdaagse showcase kwamen twee opvallende trends naar voren.

De nieuwe wol orde

De jarenlange reputatie van Noorwegen op het gebied van breiwerk - nauw verbonden met de 'hygge'-traditie van het land - werd getoond met een opvallende collectie van Kari Traa. Het merk, opgericht door de voormalige Olympisch gouden medaillewinnares skiën, combineerde naadloos sportkleding met dikke wollen breisels, opnieuw vormgegeven in gedurfde, levendige roze tinten.

Credits: KariTraa/Courtesy: Shotby_lucas.Studio

Credits: KariTraa/Courtesy: Shotby_lucas.Studio

Credits: KariTraa/Courtesy: Shotby_lucas.Studio

Bij Woodling bleef de geschiedenis van het merk in breiwerk duidelijk zichtbaar, maar werd het opnieuw geïnterpreteerd voor de lente, met luchtige, speelse texturen gecombineerd met kant in frisse tinten groen en geel, naast gedurfdere, zwaardere breisels in een opvallend rood.

Credits: Woodling/Courtesy: Shotby_lucas

Credits: Woodling/Courtesy: Nora B Studios

Credits: Woodling/Courtesy: Shotby_lucas

Ella & Il debuteerde op Oslo Runway en toonde een adembenemende kameelkleurige mohair tuniek met tot op de grond reikende franjes over een wit gebreid short.

Credits: Ella & II/Courtesy: Stephanie Sikkes

Clean Girl

Noors modeontwerp benadrukt strakke silhouetten, verfijnd maatwerk en een neutraal kleurenpalet. Al deze kenmerken waren te zien op Oslo Runway, waaronder gelaagde looks, veelzijdige kledingstukken en ingetogen luxe.

Van Envelope1976: een capelet van wit lamsleer met bijpassende flared pants en een witte bont sjaal om de taille.

Credits: Envelope1976/ Courtesy: Ole Martin Halvorsen

En een klassieke trenchcoat met een slank silhouet.

Credits: Envelope1976/ Courtesy: Ole Martin Halvorsen

Bij ESP, onder leiding van Elisabeth Stray Pedersen, een genderneutrale collectie met kledingstukken gemaakt van het eerste Noorse gerecyclede wollen textiel met een volledig lokale waardeketen. Modellen droegen voetbalschoenen!

Credits: ESP/ Courtesy: BELLAMORK

In andere secties gebruikte Pedersen zachte en doorschijnende materialen, gecombineerd met stevige wollen gabardine.

Credits: ESP/ Courtesy: Magnus Nordstrand

Christian Aks presenteerde een verfijnde esthetiek waar strak maatwerk samenkwam met het gemak van vloeiende stoffen.

Credits: Christian Aks/ Courtesy: Helene Nesset

Op Oslo Runway 2025 was een van de meest opvallende hoedentrends een randloos silhouet dat de klassieke pillboxhoed combineerde met de Russische ushanka/wintermuts. Deze werd gezien op de catwalks van Christian Aks en Envelope 1976 en gedragen door verschillende bezoekers van de show.

Credits: ChristianAks/ Courtesy: Martin Rustad Johansen

Credits: Envelope 1976/ Courtesy: Ole Martin Halvorsen

Credits: Oslo Street Style/@ignatwiig

Credits: Oslo Street Style/@ignatwiig

Credits: Oslo Street Style/@ignatwiig

Credits: Oslo Street Style/@ignatwiig