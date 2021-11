Oud-TMO-student lanceert kledinglijn dat verhaal van makers vertelt

Wie zijn de mensen die textiel snijden en kledingstukken in elkaar naaien eigenlijk? Oud-TMO-student Laura ter Schure (25) wilde fabrikanten een gezicht geven. De kledingstukken van haar merk C by Stories vertellen daarom de verhalen van de makers aan consumenten.

In november lanceerde Ter Schure de allereerste collectie van haar damesmodemerk C by Stories. De kleding is te koop via de eigen webshop en bij een retailer in Zeeland. FashionUnited spreekt Ter Schure over haar eerste collectie, missie en ambities.

Hoe zou je je collectie omschrijven?

“De collectie bestaat uit dertien stuks. Voornamelijk jurkjes en rokken. Het is heel vrouwelijk, zo zitten de meeste items strak in de taille. Mijn doel is om de mooie delen van het vrouwelijk lichaam te accentueren. Er zitten een paar statement pieces tussen, maar de meeste kledingstukken zijn tijdloos. Ik wil graag dat de collectie lang mee gaat, deze outfits kun je volgend jaar of het jaar erop nog steeds aan. De kwaliteit vind ik daarom ook erg belangrijk, de kleding moet mooi blijven.”

Je wilt de verhalen van de makers vertellen. Hoe ben je op het idee gekomen? “Dat begon eigenlijk tijdens mijn studie. Ik ben in 2020 afgestudeerd aan TMO en op school waren we altijd bezig met bewustwording bij consumenten. Veel mensen weten niet hoe schadelijk en vervuilend de mode-industrie is en blijven maar kopen. Toen dacht ik bij mezelf: waarom doen we dat eigenlijk? Dat komt doordat we weinig waarde hechten aan kledingstukken. Je krijgt pas een band met een item op het moment dat er een verhaal achter zit. Vandaar dat ik die verhalen wil vertellen.”

Hoe doe je dat met C by Stories?

“De kleding wordt geproduceerd bij een kleine fabrikant in Istanboel, Turkije. Ik ben daar heen gegaan en heb alle medewerkers geïnterviewd. Die verhalen kunnen consumenten lezen op het moment dat ze iets bestellen. Het is een kort stukje over hoe lang hij of zij bezig is geweest met het item, of wat zijn of haar drijfveren zijn. De verhalen staan ook op mijn website bij het kopje ‘artiesten’.

De makers zijn de echte artiesten, zij zijn de mensen die de collectie in elkaar zet. Als ontwerper of eigenaar van een modemerk ben je compleet afhankelijk van hen. Zij hebben allemaal een eigen verhaal en eigen redenen om dit werk te doen.”

Wat voor reacties krijg je op de verhalen?

“Consumenten reageren heel positief. Ze zijn enthousiast en willen meer weten. Dus ik denk erover om over een half jaar weer naar Turkije te gaan om de makers opnieuw te interviewen, maar dan met vragen van consumenten. Zo leer je ze écht kennen.

Wat ik heel bijzonder vond was dat het op de makers zelf ook heel veel impact had. De eigenaresse van de fabriek had een assistente, maar zij was gevraagd om ergens anders te gaan werken. Ze was het serieus aan het overwegen, totdat wij langskwamen voor de interviews. Toen ze alle verhalen zag en de foto’s die we maakten, besefte ze hoe bijzonder het bedrijf eigenlijk was. Het is een heel klein bedrijf met een stuk of twintig medewerkers. Toen moesten zij en de eigenaresse huilen en knuffelden ze elkaar. Uiteindelijk besloot ze niet van baan te veranderen.”

Wat was de invloed van TMO op het concept van je merk?

“In al mijn schoolprojecten stond bewustwording van de consument centraal. We wilden een tegenreactie op fast fashion. En verder was het écht een goede leerschool. Ik heb veel geleerd over het ondernemerschap. Docenten zeiden steeds dat je goede verzekeringen moet afsluiten en contracten moet regelen. Dat bleek ook, want shipments kunnen kwijtraken en er kan van alles misgaan.”

Wat zijn je plannen en ambities met C by Stories?

“Het aantal verkooppunten uitbreiden is een doel, want ik wil dat de verhalen een groter publiek bereiken. Ik ben nu in gesprek met meerdere retailers. Het leukste zou zijn als we er echt een groot, steady merk van kunnen maken. Met meerdere collecties per jaar. Het idee is dat de oudere collecties dan goed passen bij de nieuwere items, zodat je alles kunt blijven dragen en kunt combineren. Ik wil mijn concept vast houden, dat vind ik het belangrijkste. En dat consumenten het begrijpen.

Het ondernemen bevalt tot nu toe goed. Soms is het zwaar, maar het is ook superleuk en ik ben zo enthousiast over het concept. Dus uiteindelijk denk ik dan: gewoon doen!”