Outdoormerk Vaude vanaf 2022 klimaatneutraal

Outdoormerk Vaude is al sinds dit jaar klimaatneutraal in Duitsland, maar het bedrijf wordt in 2022 wereldwijd klimaatneutraal, zo meldt Vaude in een persbericht. Het bedrijf gaat de uitstoot van broeikasgassen die het wereldwijd produceert compenseren en daarnaast investeert het merk in de continue vermindering van CO2-uitstoot.

“We willen laten zien dat klimaatbescherming kan worden gefinancierd, als budgetten anders worden toegewezen,” aldus Antje von Dewitz, CEO van Vaude, in het persbericht. De investering in het verminderen van CO2-uitstoot wordt onder andere mogelijk gemaakt doordat het bedrijf het marketingbudget met een half miljoen euro verlaagt. “Als alle bedrijven bijvoorbeeld een deel van hun marketingbudget voor klimaatbescherming zouden inzetten, kunnen we enorm veel bereiken. Dat zou onze toekomst op deze planeet ons waard moeten zijn.”

Het bedrijf maakt op dit moment bijvoorbeeld al gebruik van honderd procent groene stroom, deels van zelfs opgewekte zonne-energie. Het hoofdkantoor en de producten die daar worden gemaakt zijn op dit moment al klimaatneutraal, maar vanaf 2022 gaat dit dus gelden voor alle producten wereldwijd. De emissie die het bedrijf nog heeft worden momenteel gecompenseerd door een klimaatbeschermingsproject in Vietnam. Echter wil Vaude ook het verminderen van de uitstoot in de productieketen dus aanpakken. Zo wil het zich inzetten voor recycling, het gebruiken van hernieuwbare grondstoffen en wil het de productiepartners helpen overschakelen op hernieuwbare energiebronnen.