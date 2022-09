Outdoorretailer Bever voegt kleding voor rolstoelgebruikers toe aan assortiment

Outdoorretailer Bever breidt het assortiment uit met kleding speciaal voor rolstoelgebruikers, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. De retailer wil ‘buiten’ voor iedereen zo toegankelijk mogelijk maken.

“Al 45 jaar is het ons doel om iedereen met de beste producten te laten genieten van buiten. Desondanks kwamen we er pas onlangs achter dat we dit nog niet helemaal bereikten voor rolstoelgebruikers. Toen zijn we snel gaan schakelen,” aldus Albert Scholte, CEO van Bever, in het persbericht. Op advies van een fotograaf die door een ongeluk een dwarslaesie opliep, nam Bever contact op met het merk Kinetic Balance. Kinetic Balance is gespecialiseerde in rolstoelkleding met een moderne look voor actief buitengebruik.

Jan-Jaap Zwart, General Manager Kinetic Balance, in het persbericht: “Net als bij onze klanten en medewerkers is de drang naar avontuur en het aangaan van nieuwe uitdagingen groot. Toen Bever ons benaderde met de vraag om samen buitenkleding voor de zittende mens toegankelijker te maken, waren we uiteraard meteen enthousiast. Het is onze ambitie om de markt van rolstoelkleding te veranderen. Dat een gerenommeerde keten als Bever de noodzaak van een goede pasvorm en technische functionaliteit alsmede de kwaliteit van onze producten erkent, zal daar zeker een bijdrage aan leveren. Andere bedrijven en personen die net als wij en Bever een positief verschil willen maken en daarbij anderen willen inspireren, nodig ik bij dezen uit om samen met ons mee te gaan op deze reis. Het is onze wens om geschiedenis te gaan schrijven en daadwerkelijk een inclusievere wereld te realiseren.”