Outlet Otrium maakt stap naar beauty

Nederlandse online outlet Otrium voegt een nieuwe categorie toe aan het assortiment. Het bedrijf maakt bekend de beauty in te stappen.

Zo’n 50 beautymerken zijn vanaf nu te vinden op Otrium. Het lijkt voorlopig te gaan om alleen dames- en herengeuren, geen make-up. Het persbericht noemt onder andere Dior Sauvage, La Vie est Belle van Lancôme en Black Opium van YSL. De kortingen lopen op tot 50 procent.

“Bij Otrium vind je vanaf vandaag bekende geuren voor een mooie prijs, naast het bestaande sterke aanbod aan modemerken,” aldus Frank van Valderen, CEO Otrium. “Rechtstreeks verstuurd door ons, zodat we onze klanten dezelfde premium service kunnen garanderen op al hun bestellingen.”

De nieuwe categorie is mogelijk door een strategische samenwerking met een internationale online fragrance retailer. De naam van deze retailer wordt in het persbericht niet genoemd.

Naast de nieuwe categorie meldt Otrium dat het ook officieel is gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk.