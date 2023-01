Own your style - D'etoiles Casiopé FW collectie 2023

De winter collectie D'etoiles Casiopé 2023 is verrassend te noemen op gebied van styling en duurzaamheid. OWN YOUR STYLE, een collectie vol eigenwijze stijlen in innoverende kwaliteiten, waarin power dressing centraal staat.

De filosofie achter dit dameslabel is gebaseerd op duurzaamheid. Zo werken ze overwegend met gepatenteerde Italiaanse ‘sensitive fabrics’. Deze soepel vallende travel jersey is opvallend door zijn eigenschappen, namelijk comfortabel in het dragen, ademt en stretch. Daarnaast is de stof kreuk en strijkvrij, bevat een kleurfilter en is daarom kleurvast. Deze collectie is pillingvrij, slijtvast en duurzaam.

Beeld: D'etoiles Casiopé

Luxe Italiaanse materialen worden gemixt met travel jerseys, denk hierbij aan vegan stretch leersoorten, tricots en twill kwaliteiten. Het kleuren aanbod bestaat uit natuurrijke tinten: zwart, caramel, chestnut, cement, donker blauw, rood, sky blauw, naturel en leger groen.

Oversized blazers worden gedragen met gedetailleerde tops en gecombineerd met een aanbod aan héél veel nieuwe modellen pantalons, variërend van leggings tot aan ultra kick flares. Rokken en jurken zijn verkrijgbaar op knie, midi zowel als enkellengtes. De collectie is compact en de combinaties zijn eindeloos.

Beeld: D'etoiles Casiopé

D'etoiles Casiopé brengt 2 collecties per jaar en werkt met een NOS programma om bestsellers in het seizoen te kunnen aanvullen. De pasvorm, kwaliteit en maatboog van XS-XXXL leidt tot het succes van deze duurzame producten. De collectie is verkrijgbaar bij verschillende showrooms in Europa : www.detoilescasiope.com/wholesale/