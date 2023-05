Oxious wil textielafvalberg verkleinen en gaat productiefouten herstellen

In Nederland verdwijnt jaarlijks driehonderd kilo textiel op de afvalberg. Dat wil Oxious tegengaan en start daarom in de wijk Rotterdam Feyenoord de Oxious Talent Factory (OTF), zo meldt Oxious maandag in een persbericht.

OTF wil recyclebaar textiel verwerken tot nieuwe producten. Daarnaast worden in het naaiatelier items met productiefouten hersteld, zodat afgekeurde collecties alsnog hun weg vinden naar de consument, zo is te lezen.

Om aan deze ambitie te voldoen gaat het vanaf de start een samenwerking aan met My Jewellery en Tomo. OTF verzorgt de reparaties en retouren voor de bedrijven.

Oxious is een internationaal textielbedrijf dat producten onder eigen labelnaam produceert in opdracht voor bekende merken. De Rotterdamse bedrijf wordt geleid door Esther Smit en Loes Stapper die het bedrijf in 2015 oprichtten.