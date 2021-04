Pakistaans denimbedrijf, Soorty, lanceert initiatief voor biologisch katoen

Soorty, het, naar eigen zeggen, grootste geïntegreerde denimbedrijf van Pakistan, lanceert een initiatief voor biologisch katoen in samenwerking met WWF Pakistan en het Department of Agriculture Extension, Balochistan, samen met de steun en input van de Laudes Foundation.

Het Soorty Organic Cotton Initiative (SOCI) heeft tot doel een "biologische katoenrevolutie" te creëren, legt Soorty uit in een verklaring. De voorkeur van de consument voor verantwoorde en ethisch geproduceerde producten wordt de nieuwe norm.

Het bedrijf voegt eraan toe ‘een diepgaande revolutie te ondergaan’ en dat dit nieuwe, duurzame initiatief de manier is waarop Soorty samenwerkt met boeren uit het district Balochistan om hun kleine boerderij op lange termijn om te vormen tot biologische landbouwgronden.

Het is veel meer dan alleen biologische landbouw, voegt Soorty eraan toe. Het is een ook project voor ‘gemeenschapsopbouw’. Asad Soorty, directeur bij Soorty Enterprises, legt in een verklaring uit: “SOCI gaat verder dan alleen het telen van biologisch katoen. SOCI gaat over het opbeuren van de boerenfamilies in deze achterstandsregio door middel van een hoger inkomen, beter scholing en toegang tot professionele gezondheidsdiensten. Het gaat over het transformeren van de manier waarop katoen wordt gekocht; door een blockchain gebaseerde, transparante digitale marktplaats en traceerbaarheidsmechanisme te creëren. Dit is onze eerste kennismaking met de landbouw en we zijn enthousiast over de mogelijkheden die voor ons liggen.”

Soorty wil boerengemeenschappen ondersteunen en gezondheid verbeteren

Het eerste project dat in de regio wordt geïmplementeerd, vindt plaats in Nall. Een onderafdeling van het Khuzdar-district van Balochistan wat bijna 300 kilometer van de provinciehoofdstad Quetta City ligt. Mensen uit deze landelijke regio zijn sterk afhankelijk van inkomen uit de landbouw en veeteelt om te overleven. Daarnaast zijn elementaire overheidsdiensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en nutsvoorzieningen zijn praktisch afwezig, voegt Soorty toe in de verklaring.

Het biologische initiatief zal op een gebied van ongeveer 7.000 hectare biologisch gaan verbouwen. De komende vier jaar zal er meer dan 17.000 ton zaadkatoen en 6.000 ton katoenpluis worden geproduceerd.

Om de integriteit van het biologische katoen te waarborgen, legt Soorty tevens de nadruk op blockchain-georiënteerde transparantie, tracking en traceerbaarheid van al zijn biologische katoen, samen met rigoureuze en frequente GGO-tests in elke stap van de keten.

SOCI zal niet alleen de biologische katoenteelt opschalen en het levensonderhoud van kansarme boerengemeenschappen helpen verbeteren, maar ook gezondheids- en onderwijsinterventies ontwikkelen om de kwaliteit van leven van de lokale bevolking te verbeteren.

WWF Pakistan, senior directeur, Dr. Masood Arshad, voegde toe in de verklaring: "Het partnerschap zal de biologische katoenteelt helpen versnellen en zal een voorbeeld zijn voor andere lokale textiel-entiteiten en internationale merken."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited UK/COM. Dit artikel is bewerkt en vertaald naar het Nederlands door Sylvana Lijbaart.

Beeld: Soorty