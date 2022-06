Palm Springs pool party X Dutch Dandies S/22

Dutch Dandies gaat voor retro kleuren. De designs refereren losjes aan de Palm Springs style, zoals we die wel kennen uit de jaren 50 en 60. Waar de kunst van ​ ontspanning aan de rand van een zwembad naadloos gecombineerd wordt met de excitement van pool parties. Waar retro kleuren en stijlen hand in hand gaan. En waar je aan de rand van het zwembad en al nippend aan een verkoelende cocktail, luistert naar je favoriete nummer uit de sixties om samen herinneringen te maken. Dat gevoel. Of, anno nu en dichter bij huis: op je lokale stadsstrand of zelfs in je eigen achtertuin.

Dutch Dandies, Palm Springs pool party SS22, eigendom van het merk

Deze zomer mogen we écht uitgaan van een zomer vol feestelijke uitstapjes en stijlvolle flaneersessies. De optimistische, zonnige stijl van de nieuwe voorjaars- én trouwcollectie van Dutch Dandies sluit hier perfect op aan. Opvallende, maar zachte tinten als mintgroen, lichtblauw, oudroze en perzikoranje geven een eigenzinnig karakter aan colberts, broeken en pakken - zeker als je die onderling combineert. Maar ook items in het meer neutrale lichtgrijs, navy en off-white passen hier goed tussen. Voor wie het liever subtiel wil houden zijn er double-breasted krijtstreep pakken in licht grijs. ​ Witte shirts, polo’s en T-shirts zorgen voor een fris contrast in de outfits.

Voor de illustraties vroegen we de Amsterdamse mode-illustrator en musicus Hilbrand Bos om zijn visie op Palm Springs vorm te geven. Hij wist een sfeer neer te zetten die perfect aansluit bij de Dutch Dandies S22 collectie, waarin het silhouet soepel valt dankzij het gebruik van gewassen of gebreide stoffen, de broeken weer wat wijder worden voor een perfecte dressed-casual-look. ​

Menno Dings-Dutch Dandies: "Met deze collectie biedt Dutch Dandies alle ingrediënten om te proosten op het leven, zeker nu we weer samen de uitgestelde feestjes, bruiloften en andere mooie party’s vieren…Mannen willen weer een statement piece uit de kast kunnen halen. Maar dan wel een die past in de huidige tijd maar waar ook een authentiek gevoel bij zit.”

Dit beeld wordt aangevuld met pastelkleurige knitwear. Longsleeve polo’s zijn er in katoen/linnen-blends en slim-fit polo’s en crew neck-truien met korte mouwen in prima katoen. Polo’s met een doorlopende rij knopen kunnen ook als vest worden gedragen.

Bij de shirts zien we naast jersey fine piqué als verfijnd materiaal. Uni’s hier. Qua kragen voeren spread collars de boventoon, maar er zijn daarnaast variaties als pop over-shirts en shirts met een California collar.