Pangaia lanceert 3D-geprinte sneakers met Zellerfeld

Modemerk Pangaia, gespecialiseerd in basisitems en materiaalinnovatie, lanceert on-demand 3D-geprinte sneakers, zo is af te leiden van de website van het merk. De ‘Absolute Sneaker’ wordt gemaakt van één materiaal waardoor het makkelijk gerecycled kan worden. Voor de speciale sneaker werkt Pangaia samen met technologiebedrijf Zellerfeld.

De sneaker is gemaakt van TPU (thermoplastisch polyurethaan). Pangaia benadrukt dat het materiaal aan het einde van de levensduur gerecycled kan worden tot een nieuw paar schoenen, maar voegt ook toe dat het samen met Zellerfeld werkt aan hernieuwbaar materiaal dat niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. TPU is dit nog wel.

“Dit partnerschap met Zellerfeld richt zich op onze onderzoekspijler van afvalverminderingen, vanwege de efficiënte die wordt verkregen door dit innovatieve printproces dat ons onderzoek naar procesinnovatie binnen Pangaia ondersteunt”, aldus Craig Smith, directeur onderzoek en ontwikkeling bij Pangaia, in een persbericht in handen van FashionUnited UK. “Het doel hier is om zowel materiaal- als procesinnovatie zodanig te koppelen dat het de typische productieketen transformeert.”

De ‘Absolute Sneaker’ is verkrijgbaar in twee kleuren en kost 250 dollar (227,81 euro) om on-demand te laten maken.