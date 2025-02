Pantone FW25: De kleuren van New York Fashion Week

Pantone, de autoriteit op kleur, kondigt aan dat het kleurenpalet van New York Fashion Week voor het herfst/winter 2025-seizoen nieuwsgierigheid zal opwekken met een vleugje nostalgie.

Voor herfst/winter 2025 zijn de kleuren voor NYFW "gedrenkt in een poëtische nuance, waardoor een mix van casual ontspanning met subtiele elegantie ontstaat", legt Pantone uit. Er ontstaat een "levendige kleurdialoog tussen bekende, traditionele neutralen en dynamische, gedurfde en diepe seizoenskleuren."

Leatrice Eiseman, executive director van het Pantone Color Institute, zegt in een verklaring: "De kleuren voor NYFW herfst/winter 2025/2026 zijn benaderbaar en toegankelijk, doordrenkt met een gevoel van moeiteloze glamour."

"Terwijl de modewereld op zoek is naar nieuwe wegen vooruit, met nieuwe silhouetten, materialen en texturen, worden vertrouwde kleuren opnieuw uitgevonden met een eigentijdse transformatie. Ware creativiteit ligt niet altijd in het nastreven van het nieuwe, maar omvat ook de kunst van het herinterpreteren, met veel ruimte om te spelen en te experimenteren, waardoor geïndividualiseerde looks ontstaan die nieuw en fris zijn."

Marc Jacobs SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De top 10 kleuren van dit seizoen bieden een mix van vertrouwdheid met eigentijdse kleuren, die volgens Pantone "hoop voor de toekomst" uitdrukken. Vooraan staan tinten citroen, oranje, groenblauw en knusse tinten bruin, naast een zacht roze, twee levendige roden en een intens paars.

Pantone NYFW herfst/winter 2025 kleurenpalet Credits: Pantone

NYFW herfst/winter 2025 kleurenpalet

Pantone Lemon Grass / Valentino couture collectie SS25 Credits: Pantone / ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 12-0626 'Lemon Grass' is een citroengroen met een lichtzoete, bloemige noot. Deze tint is al gespot op de catwalk bij Marc Jacobs, gecombineerd met 'Bronze Brown', en in de debuutcollectie van Alessandro Michele voor Valentino Couture.

Pantone 16-1340 'Brandied Melon' is een gedempte oranje met "een subtiele kruidigheid" die warmte aan het kleurenpalet toevoegt.

Pantone 19-4340 'Lyons Blue' is een diep getint groenblauw, dat volgens Pantone "een luxe oproept die doet denken aan vervlogen tijden".

Pantone 18-1716 'Damson' is een intens paars dat "eigentijdse glamour met een dramatisch vintage gevoel" oproept, aldus Pantone.

Pantone 12-2904 'Primrose Pink' is een delicate en zachte roze tint, die balans brengt in het kleurenpalet. Chanel verwerkte de verhelderende tint in haar lente/zomer 2025 couture collectie, net als Armani Privé en Michael Cinco voor hun avondkleding.

Michael Cinco SS25 / Chanel SS25 couture Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone NYFW herfst/winter 2025 kleurenpalet Credits: Pantone

Pantone 17-1640 'Winterberry' is een zwoele kleur die "plezier geeft en de zintuigen prikkelt".

Pantone Hot Chocolate / Les Benjamins HW25 Credits: Pantone / ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 19-1325 'Hot Chocolate' is een knusse en geruststellende tint die ook een decadente verwennerij is, zoals te zien was bij de recente catwalkshow van het in Istanbul gevestigde merk Les Benjamins.

Pantone 18-1440 'Chili Oil' is een robuuste rood die vaak wordt geassocieerd met de herfst, maar Pantone stelt dat het "gekruid maar seizoenloos is voor HW25".

Marc Jacobs / Pantone Poppy Red Credits: ©Launchmetrics/spotlight / Pantone

Pantone 17-1664 'Poppy Red' is uitbundig en levendig, maar ook sensueel en feestelijk. De tint maakte een statement tijdens de catwalkshow van Marc Jacobs in de New York Public Library eerder deze week, met oversized strikdetails.

Pantone Bronze Brown / Michael Cinco Credits: Pantone / ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 18-0937 'Bronze Brown' is een glanzend goudbruin dat een elegante en natuurlijke authenticiteit biedt.

NYFW HW25 seizoenloze tinten

Pantone NYFW HW25 seizoenloze tinten Credits: Pantone

De 10 opvallende kleuren voor NYFW staan naast vijf nieuwe seizoenloze neutrale tinten, die "comfort en gemak" bieden, aldus Pantone.

Derek Lam 10 Crosby HW25 Credits: Derek Lam 10 Crosby

Pantone 11-0601 'Bright White' is een optisch wit met een "verhelderde aanwezigheid", die verheldert en reinigt. Zoals te zien in de HW25 collectie van Derek Lam 10 Crosby.

Pantone 19-1012 'French Roast' is een sterke, volle bruine tint met "een aardse en smaakvolle ondertoon die illustratief is voor eerlijke luxe". De tint was te zien in de recente Jean Paul Gaultier lente/zomer 2025 haute couture collectie.

Jean Paul Gaultier SS25 couture Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Pantone 14-4203 'Vapor Blue' is een wazig blauw, dat een koelere tint aan het kleurenpalet toevoegt.

Pantone 19-3926 'Crown Blue' is een betrouwbaar, constant en "altijd trouw klassiek blauw" dat een uitdrukking van duurzaamheid in design biedt.

Pantone 19-1716 'Mauve Wine' is doordrenkt met een "natuurlijke gratie en schoonheid" en voegt een boodschap van verfijnde elegantie toe aan het kleurenpalet.