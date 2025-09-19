Pantone kleuren voor LFW SS26: "Het alledaagse verheffen"

Pantone, wereldwijd trendvoorspeller en kleuradviesbureau, heeft onthuld dat het kleurenpalet van London Fashion Week (LFW) voor voorjaar/zomer 2026, dat loopt van 18 tot en met 22 september, ‘vertrouwd comfort combineert met nieuwe ontdekkingen, waarmee de schoonheid van het alledaagse wordt gevierd’.

Pantone voorspelt dat LFW-ontwerpers voor SS26 een ‘veelzijdige kleurenpresentatie’ zullen laten zien, van opbeurende heldere kleuren tot een uitgebreid scala aan neutrale tinten, geliefde heritage kleuren, moderne middentonen en tinten met ‘een neo-elegante flair’.

De combinatie, zo stelt Pantone, gaat over ‘het hervertellen van het verleden met een vooruitstrevende twist die authenticiteit en persoonlijke uitingen van creativiteit stimuleert’, waarmee wordt ingespeeld op de wens van de consument ‘naar balans en gemak, en de focus op draagbaarheid met de subtiele disruptie die hen in staat stelt er hun eigen draai aan te geven’.

Leatrice Eiseman, directeur van het Pantone Color Institute, zei in een verklaring: “Kleur kan functioneel zijn en tegelijkertijd emotie oproepen. De kleuren voor LFW voorjaar/zomer 2026 combineren aantrekkelijke vertrouwdheid met een subtiel maar krachtig gevoel van opwinding. Dit zorgt voor een geleidelijke verschuiving van conventies, die voldoet aan de wens van de consument naar een persoonlijke ‘signature’.

“Het geven van een herinterpretatie aan traditionele elementen vormt een kader voor identiteit. Het creëert balans en gemak, wat individuele expressie en moeiteloosheid mogelijk maakt.”

LFW voorjaar/zomer 2026 kleurenpalet van Pantone

Hoogtepunten uit de tien opvallende kleuren voor SS26 zijn onder meer een gebrande lila tint, een zachte pastelgele tint, een helder oranje, een zoet roze, een gedempt groen en een luxueus paars.

LFW voorjaar/zomer 2026 kleurenpalet van Pantone Credits: Pantone

Pantone 15-1905 ‘Burnished Lilac’ is een getinte en rokerige lavendeltint ‘met een geparfumeerd vintage gevoel’.

Pantone 18-1756 ‘Teaberry’ is een levendige roodachtige rooskleur, die drama en plezier in het kleurenpalet injecteert.

Pantone 12-0824 ‘Pale Banana’ is een zachte pastelgele tint met een lichte sfeer.

Pantone 16-1459 ‘Mandarin Orange’ is een fruitig, helder oranje die de stemming verheft.

Pantone 19-2410 ‘Amaranth’ is een kosmopolitische paarse tint, die ‘een aura van mysterie en spirituele resonantie’ uitstraalt.

LFW voorjaar/zomer 2026 kleurenpalet van Pantone Credits: Pantone

Pantone 14-1910 ‘Tickled Pink’ is een mix van zachte zoetheid met kracht, en biedt tegelijkertijd een ‘speelse houding waaraan moeilijk te weerstaan is’.

Pantone 17-3628 ‘Amethyst Orchid’ is een magnetische tint die naar voren komt als een symbool van visionaire luxe.

Pantone 16-1439 ‘Caramel’ is een gekonfijte bruin.

Pantone 14-4124 ‘Dutch Canal’ is een luchtig blauw met een frisse aantrekkingskracht.

Pantone 16-6116 ‘Shale Green’ is een gedempt, aards groen met een droge, gemineraliseerde uitstraling.

LFW SS26 seizoenloze tinten

De tien opvallende kleuren voor LFW staan naast zes nieuwe trans-seizoenloze neutrale tinten, die volgens Pantone ‘een basis vormen om op voort te bouwen’.

LFW SS26 seizoenloze tinten van Pantone Credits: Pantone

Pantone 12-0605 ‘Angora’ is een zacht beige, dat een gevoel van tactiliteit biedt met een zijdezachte, pluizige feel.

Pantone 15-0535 ‘Palm’ is geaard en geworteld, ontworpen om ‘een oase van bloeiend groen’ te creëren.

Pantone 12-4300 ‘White Onyx’ is een lichtdoorlatend gebroken wit met een zachte, etherische gloed.

Pantone 19-1526 ‘Chocolate Truffle’ is een verrukkelijk rijk bruin, ‘dat ons verlangen naar heerlijke traktaties prikkelt’.

Pantone 14-4506 ‘Ether’ is een etherisch blauwgrijs met een illusoire aanwezigheid.

Pantone 19-3815 ‘Evening Blue’ is een open en weids donkerblauw.