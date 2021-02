Pantone onthult de New York Fashion Week FW21-kleuren

Pantone on...

Kleurenautoriteit Pantone heeft de modekleuren voor de New York Fashion Week FW21 bekend gemaakt. Het is volgens Pantone een "veelzijdig kleurenpalet dat de verschillende kanten van onze contrasterende behoeften omarmt en faciliteert".

Er is een trendpalet van tien kleuren gelanceerd, evenals een reeks van vijf ‘core classics’. De tien kleuren van de trendvoorspeller omvatten blauw-, geel-, groen-, roze-, bruin- en roodtinten. Kleuren die volgens Pantone een "huwelijk van duurzame en uitbundige kleuren vormen en die creativiteit en innovatie weerspiegelen".

Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, zegt in het persbericht: "De kleuren voor herfst/winter 2021/2022 bieden een scala aan pragmatische tinten, met hier en daar levendige knallers, en bieden een overvloed aan mogelijkheden die onze levensstijl van het voortdurend opnieuw uitvinden ondersteunen en een belofte van heropleving overbrengen."

Pantone voegt eraan toe dat het NYFW-kleurenpalet voor herfst/winter 2021 "persoonlijke expressie aanmoedigt, of die nu verstandig of eigenwijs is" en ook kleuren biedt die "de kalmte en genezing omarmen" en tinten die "een regenboog van hoop en vrolijkheid kunnen uitdrukken".

Pantone herfst/winter 2021 New York Fashion Week kleurenpalet

Pantone 18-4434 'Mykonos Blue' - een helder blauw dat doet denken aan de Egeïsche Zee.

Pantone 13-0647 'Illuminating' - een vriendelijk en vrolijk, optimistisch geel dat een zonnige dag weergeeft.

Pantone 18-6022 'Leprechaun' - een groene tint die symbool staat voor de mythische geesten uit de Ierse folklore.

Pantone 18-2330 'Fuchsia Fedora' - een levendig, flirterig roze met allure.

Pantone 13-1716 'Pale Rosette' - een vertederend en zacht, romantisch roze.

Pantone 17-1340 'Adobe' - een warme, zongedroogde kleitint.

Pantone 18-1453 'Fire Whirl' - een krachtig rood met een dynamische aanwezigheid.

Pantone 19-3838 'Rhodonite' - een uitgebalanceerd donkerpaars op basis van blauw.

Pantone 18-4221 'Spring Lake' - een rustgevende middentoon blauw.

Pantone 19-1228 'Root Beer' - een kruidige bruine tint die symbool staat voor de bastwortel van de sassafrasboom.

Pantone herfst/winter 2021 klassieke kernkleuren

De tien opvallende kleuren staan naast de vier basisklassiekers: Pantone 11-1007 'Coconut Cream' een rijk fluweelwit; Pantone 17-5104 'Ultimate Gray' een rustige, geruststellende en betrouwbare tint die "kalmte aanmoedigt"; Pantone 13-0919 'Soybean' een mild en aangenaam blond beige; en Pantone 18-0527 'Olive Branch' een smaakvol groen dat symbool staat voor groei.

Beelden: Pantone

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.