Pantone reageert op controverse rond 'Kleur van het Jaar'

Sinds 2000 selecteert Pantone jaarlijks een kleur als uitdrukking van een stemming of attitude. Van een levendig rood tot een periwinkle blauw, van een warme bruintinten tot een knusse perzikkleur, van rozenkwarts tot een rustig blauw, van een aardse wijnrode tint tot een stralende orchidee. Geen enkele keuze was echter zo controversieel als de selectie van dit jaar: 'Cloud Dancer,' omschreven als "een wolkachtig, gebalanceerd wit met een gevoel van sereniteit".

Laurie Pressman, directrice van het Pantone Color Institute, verklaart: "We leven in een tijd van transitie waarin mensen op zoek zijn naar waarheid, mogelijkheden en een nieuwe manier van leven.

"Pantone 11-4201 'Cloud Dancer' is een luchtige witte tint die onze zoektocht naar balans tussen onze digitale toekomst en onze oerbehoefte aan menselijke connectie belichaamt. Een tussenruimte als springplank voor creatieve expressie, waarin individuen en gemeenschappen experimenteren voorbij traditionele grenzen en de deur openen naar meer verbeelding en innovatie."

Pantone voegt toe dat de witte tint is gekozen als 'leeg canvas' om het "verlangen naar een frisse start" te symboliseren. Tegelijkertijd opent het "de deur naar nieuwe benaderingen", aangezien 'Cloud Dancer' alle kleuren laat stralen.

"Cloud Dancer brengt de geest tot rust en moedigt echte ontspanning en focus aan. De geest kan dwalen en creativiteit kan ademen, met ruimte voor innovatie," legt Pantone uit. "In een wereld waar kleur synoniem is geworden met persoonlijke expressie, is dit een tint die zich aanpast, harmoniseert en contrast creëert. Het brengt een gevoel van luchtige lichtheid naar alle productapplicaties en omgevingen, of het nu gaat om een op zichzelf staand statement of een combinatie met andere tinten."

Pantone 'Cloud Dancer' kleur van het jaar ontvangt kritiek

Pantone 'Cloud Dancer' Credits: Pantone by The Development

Hoewel Pantone de kleur als kalmerend en ontspannend omschrijft, krijgt de mondiale kleurautoriteit te maken met een backlash. Kleurliefhebbers stellen dat wit geen kleur is en een saaie keuze. Anderen bestempelen 'Cloud Dancer' als "dystopisch" of wereldvreemd, gezien het huidige politieke klimaat.

In reactie op de kritiek verklaart Pressman aan FashionUnited per e-mail: "De 'Kleur van het Jaar' van dit jaar komt in veel verschillende gesprekken voor. We begrijpen dat mensen verschillende gevoelens aan de betekenis verbinden; kleur verschuift afhankelijk van context en perspectief. Cloud Dancer is een kleur over ontspanning, reflectie en creativiteit.

"Het selectieproces voor de Pantone Kleur van het Jaar is geworteld in een begrip van de mensheid. Het is gebaseerd op nauwkeurige observatie en mondiale trendanalyse om te herkennen wat opkomt in het designlandschap. Het houdt rekening met de stemmingen die een kleur kan oproepen en de ervaringen die het kan vormgeven in design. Het wereldwijde team van het Pantone Color Institute selecteerde deze kleur vanwege de emotionele en creatieve resonantie, niet als statement over politiek, ideologie of ras. Pantone koppelt geen politieke verhalen aan kleur; een tint selecteren of vermijden op die basis zou zulke verhalen een betekenis geven die ze in dit proces niet hebben."

Voor velen online was de kleurkeuze "Pantonedeaf". De kleur zou witte suprematie oproepen, gezien het huidige politieke discours in veel landen wereldwijd, waar rechtse politiek in opkomst is en diversiteits-, gelijkheids- en inclusiemaatregelen zijn geschrapt. Er was ook speculatie dat de witte tint rijkdom en elitisme uitstraalt. Anderen trokken vergelijkingen met de American Eagle-reclamecampagne van afgelopen zomer met actrice Sydney Sweeney die verwees naar "goede genen," waarvan critici stelden dat het racistische ondertonen had.

Pressman voegt toe: "Cloud Dancer vertegenwoordigt visueel een ruimte om te creëren, als een blanco pagina klaar om je inspiratie om te zetten in realiteit. Het geeft ons het vermogen om ontvankelijk te worden voor wat kan zijn en wat komt, zoals Cloud Dancer suggereert: de innerlijke vrede die we voelen na het wegfilteren van de ruis om ons heen. Als kleur is het gekozen vanwege de kalmerende aanwezigheid, het vermogen om reflectie te inspireren en de veelzijdigheid in design. Het biedt een open basis voor creatieve verkenning met kleur.

"De naam van de kleur is een groot onderdeel van het selectieproces. De naam 'Cloud Dancer' weerspiegelt een universeel gedeelde ervaring: waar we ook zijn in de wereld, we kijken allemaal omhoog naar de wolken voor inspiratie en verwondering. In de simpele handeling van omhoog kijken zijn we verbonden door de zwevende lichtheid van wolken. Die universaliteit is een groot deel van waarom 'Cloud Dancer' is geselecteerd als de Pantone Kleur van het Jaar 2026."

Pantone 'Cloud Dancer' Credits: Pantone by The Development

Is wit een kleur?

Pressman zegt: "Het is een interessant gesprek, want we begrijpen dat wit niet altijd het eerste is waar mensen aan denken bij het woord 'kleur'. Toch speelt het een essentiële rol in elk kleurenspectrum, en vooral in design. Elke tint draagt een psychologische boodschap, en wit is geen uitzondering.

"Wetenschappelijk gezien verschuift de definitie van wit afhankelijk van de context. In licht, zoals aangetoond door Sir Isaac Newtons prisma-experimenten, bevat wit alle kleuren, elke golflengte gecombineerd. In pigment wordt het vaak omschreven als de afwezigheid van kleur, maar dat is simpelweg terminologie. Voor iedereen die kleur waarneemt, wordt wit ervaren als een aanwezigheid met echte visuele impact.

"En in design moet wit met dezelfde intentionaliteit worden behandeld als elke andere tint. Wanneer kleur moet leven in digitale en printomgevingen, verschillende materialen moet overspannen en consistent moet vertalen, moet wit worden gespecificeerd. De ondertoon, hoe het interacteert met oppervlakken en hoe het reageert op licht kan de ervaring drastisch veranderen.

"Dat is precies waarom we Cloud Dancer selecteerden. Het is geen optisch wit - het is een verheven wit, zorgvuldig gebalanceerd met zowel warme als koele ondertonen. Die balans geeft het uitzonderlijke veelzijdigheid, waardoor het harmoniseert met een volledig scala aan kleuren zonder te crèmekleurig of te hard te worden. Cloud Dancer is gekozen omdat het naadloos werkt met alles eromheen en een verfijnde neutraliteit biedt die intentioneel en aanpasbaar aanvoelt."

Pantone 'Cloud Dancer' Credits: Pantone by The Development

Hoe 'Cloud Dancer' te gebruiken in mode

Voor het gebruik van 'Cloud Dancer' in kleding voegt Pantone toe dat het "het perfecte anker voor monochromatische kleding" is. Het "discrete wit" heeft een ingetogen aanwezigheid. 'Cloud Dancer' kan fungeren als "een bewust statement van vereenvoudiging", of het nu gedragen wordt in een klassiek overhemd, T-shirt of jeans, of in sportkleding en pakken.

De witte kleur leent zich ook voor diverse stoffen: van dons- en schuimgevulde materialen tot pluizige en harige bontsoorten, tot zachte en luchtige wollen stoffen die zacht omhullen, evenals zwevende chiffons en vloeiende jerseystoffen.

Cloud Dancers vermogen om moeiteloos te mengen met elke kleur maakt het ook perfect voor modeaccessoires en schoeisel. De tint doordrenkt ensembles met een "stille verfijning en comfortabele elegantie", zonder overstimulatie.