Pantone roept Viva Magenta uit tot kleur van het jaar 2023

Elk jaar is het weer met smart afwachten totdat Pantone de kleur van het komende jaar aankondigt. Het bekende kleureninstituut heeft bekend gemaakt det het de kleur Viva Magenta (18-1750) heeft uitgeroepen tot kleur van het jaar 2023.

Viva Magenta is een tint ‘die afstamt van de rode familie’, aldus het kleureninstituut. “In dit tijdperk van technologie zoeken inspiratie in de natuur en wat echt is. Viva Magenta stamt af van de rode familie, en is geïnspireerd op het rood van cochenille, een van de meest kostbare kleurstoffen uit de natuurlijke kleurstoffenfamilie en een van de sterkste en helderste die de wereld heeft gekend,” aldus Leatrice Eiseman, executive director bij Pantone Color Institute, in het bericht. “Geworteld met het primordiale, brengt Viva Magenta ons weer in contact met de oorspronkelijke materie. Viva Magenta, dat de krachten van de natuur oproept, stimuleert onze geest en helpt ons onze innerlijke kracht op te bouwen.”

De kleur wordt verder omschreven als ‘dapper en onbevreesd, en een pulserende kleur waarvan de uitbundigheid een vreugdevolle en optimistische viering bevordert en een nieuw verhaal schrijft’. “Het is een nieuw geanimeerd rood dat zwelgt in pure vreugde, dat aanzet tot experimenteren en zelfexpressie zonder terughoudendheid, een opwindende en grenzeloze tint die zich manifesteert als een opvallend statement. Pantone 18-1750 Viva Magenta verwelkomt iedereen en iedereen met dezelfde levenslust en rebelse geest. Het is een kleur die brutaal is, vol humor en inclusief voor iedereen.”

Kleureninstituut Pantone roept al ruim twee decennia elk jaar een kleur van het jaar uit. De kleur van 2022 was de paarse tint Very Peri. Het jaar daarvoor werden er twee kleuren uitgeroepen tot kleur van het jaar, namelijk geeltint Illuminating en Ultimate Grey.

Roze en rood tinten zijn bij Pantone vrij geliefd als kleur van het jaar. Zo was er Fuchsia Rose (2001), True Red (2002), Chili Pepper (2007), Honeysuckle (2011) en Rose Quartz (2016).