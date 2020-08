Panty-abonnement Gambettes Box komt naar Nederland, met panty’s van restmateriaal

De Parijse pantyservice Gambettes Box doet zijn intrede in Nederland. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Voor 15,90 per maand kunnen ook Nederlandse klanten maandelijks een Gambettes Box in de brievenbus krijgen: een pakketje met daarin twee verschillende panty’s, in telkens andere patronen of diktes. Vanaf september zullen de panty’s deels uit restmateriaal van de panty-industrie bestaan.

Gambettes Box heeft samen met zijn fabrikant in Italië een proces ontwikkeld om overgebleven stukjes pantygaren, die gewoonlijk worden weggegooid, tot nieuwe panty’s te verwerken. “Het productieproces vermindert de CO2-uitstoot en het waterverbruik in vergelijking met de productie van conventionele panty’s, zonder dat dit afdoet aan de kwaliteit en het comfort,” zo is in het persbericht te lezen.

In de warmere maanden juni, juli en augustus verstuurt Gambettes in plaats van panty’s beachwear-items, zoals rokjes of jurkjes. Op de website wordt vermeld dat het bedrijf de beachwear-producten vanaf deze zomer enkel nog met biologische materialen wil produceren. Bovendien zegt Gambettes te werken aan een methode voor het maken van biologisch afbreekbare panty’s. Die methode is meer dan welkom: panty’s zijn kwetsbaar en gaan gemakkelijk stuk, maar zijn moeilijk te recyclen.

Over Gambettes Box

Gambettes Box werd in 2012 opgericht. De panty’s van het merk worden ontworpen in Parijs, soms in samenwerking met andere merken als Princesse Tam Tam of Antik Batik, en geproduceerd in Italië. Het bedrijf is inmiddels actief in dertien Europese landen.