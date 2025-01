Panty abonnement Gambettes Box lanceert nu ook sokken abonnement

Uitbreiding voor het Franse Gambettes Box. Het bedrijf lanceert nu ook een sokken abonnement. Het bedrijf is bekend vanwege de abonnementen voor panty’s.

“Sokken die in het oog springen zijn moeilijk om te vinden. Gambettes lanceert eindelijk de eerste sokken collectie - het soort sokken dat je wil laten zien”, zo is te lezen in de e-mail aan klanten. De sokken worden gemaakt van ‘zachte en zorgvuldig gesourcede materialen’. Denk aan kasjmier, merino wol en geribd katoen.

Het sokken abonnement werkt als volgt: De klant ontvangt eens per drie maanden een doos met 3 paar sokken. De sokken zijn geschikt voor het seizoen waarin ze worden ontvangen (denk aan dikte en soort materialen). Wie een abonnement voor een jaar afneemt, betaalt 24 euro per doos. Wie nog niet meteen aan een jaar vast wil zitten, kan kiezen voor de optie 34,50 per doos. In deze prijs zitten de bezorgkosten inbegrepen.