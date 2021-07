Pantys lanceert eerste transgender en non-binaire ondergoedcollectie

Het menstruatie-ondergoedmerk Pantys heeft onlangs zijn eerste transgender en non-binaire ondergoedcollectie gelanceerd om iedereen die menstrueert te verzekeren van inclusiviteit tijdens de menstruatie.

De Boxer-lijn is meer dan een jaar in ontwikkeling geweest, legt Pantys uit, en heeft als doel het gesprek rond de menstruatie aan te gaan voor alle mensen die menstrueren, en ook een de oproep uit de gemeenschap voor een product dat iedereen helpt zich "begrepen en gewaardeerd" te voelen, te beantwoorden.

Pantys Boxer biedt zichtbaarheid, comfort en functionaliteit voor transmannen

Maria Eduarda Camargo, chief operating officer, chief financial officer en medeoprichter van Pantys, zegt in een verklaring: "We willen dat iedereen die menstrueert, zich normaal voelt. De meeste menstruatieproducten zijn gemaakt voor vrouwen en ook de merkcommunicatie is voornamelijk op vrouwen gericht. Voor mannen die menstrueren is dat een serieus probleem. De Boxer biedt dus niet alleen een nieuw product, maar zal ook zichtbaarheid, comfort en functionaliteit brengen in de menstruatiecycli van transmannen."

Beeld: Pantys

Pantys werkte tijdens het hele productieproces samen met leden van de transgemeenschap om het product te ontwikkelen op het gebied van materiaal, ontwerp, kleur en testen. Het trio in de campagne deelde hun ervaringen en hoe het ondergoed aangepast moest worden aan hun wensen.

Jonas Maria, schrijver en podcaster zei: "Toen ik voor het eerst menstrueerde, zei mijn moeder dat ik een jonge vrouw was geworden en me ook zo moest gedragen.”

"Menstruatie beperkte mijn vrijheid, waar ik niet kon zijn of mijn eigen keuzes kon maken in de maatschappij. De Pantys-collectie is heel belangrijk en niet alleen voor transmannen, maar voor alle mensen die zich niet prettig voelen bij de vrouwelijke producten."

De Boxer bestaat uit dezelfde stoffen als de rest van de collecties, met drie lagen die afzonderlijk zijn behandeld om antibacterieel en schimmelwerend te zijn, met een volledig absorberende laag die 99 procent van de bacteriën verwijdert en waterdichte stof om te beschermen tegen alle lekken.

Emily Ewell, chief executive officer en mede-oprichter van Pantys, zei: "Menstruatie kent geen geslacht. Het is ontzettend belangrijk om gezondheid en inclusie te brengen naar alle mensen die menstrueren. Ons belangrijkste doel als merk is om steeds meer mensen toegang te geven tot duurzame producten.

"Naarmate de ontwikkeling van het merk vorderde, realiseerden we ons hoe onzichtbaar transmannen zijn in de samenleving en begrepen we hoe we hen konden empoweren om deel uit te maken van het gesprek rond menstruatie."

Beeld: Pantys

De Pantys Boxer kost 37 euro en is verkrijgbaar in maat XS - 3XL van Pantys.com.

Pantys, bekend van de productie van 100 procent CO2-neutrale producten, is het eerste menstruatie-ondergoedmerk in Latijns-Amerika en onlangs uitgebreid naar Europa met een pop-up bij Selfridges in Londen.

Beeld: Pantys

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.